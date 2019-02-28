Kırgızistan Yüksek Mahkemesi, Fetö Bağlantısı Nedeniyle Kayyuma Devredilen Kaynak Holding'in...
2 saat önce
Kırgızistan Yüksek Mahkemesi, FETÖ bağlantısı nedeniyle kayyuma devredilen Kaynak Holding'in ülkedeki varlıklarının TMSF'e devredilmesine hükmetti.
Kırgızistan Yüksek Mahkemesi, FETÖ bağlantısı nedeniyle kayyuma devredilen Kaynak Holding'in ülkedeki varlıklarının TMSF'e devredilmesine hükmetti.
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 01:19 Kaynak: AA
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