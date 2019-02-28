Son Dakika Haberleri: Kırgızistan Yüksek Mahkemesi, Fetö Bağlantısı Nedeniyle Kayyuma Devredilen Kaynak Holding'in...

Kırgızistan Yüksek Mahkemesi, Fetö Bağlantısı Nedeniyle Kayyuma Devredilen Kaynak Holding'in...

2 saat önce

Kırgızistan Yüksek Mahkemesi, FETÖ bağlantısı nedeniyle kayyuma devredilen Kaynak Holding'in ülkedeki varlıklarının TMSF'e devredilmesine hükmetti.

Kırgızistan Yüksek Mahkemesi, Fetö Bağlantısı Nedeniyle Kayyuma Devredilen Kaynak Holding'in..., System.String[]
Kırgızistan Yüksek Mahkemesi, FETÖ bağlantısı nedeniyle kayyuma devredilen Kaynak Holding'in ülkedeki varlıklarının TMSF'e devredilmesine hükmetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 01:19 Kaynak: AA

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