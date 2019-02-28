Kırgızistan Yüksek Mahkemesi, Fetö Bağlantısı Nedeniyle Kayyuma Devredilen Kaynak Holding'in...
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IHAAW143313-EKO/28-02-2019- Kırgızistan Yüksek Mahkemesi, FETÖ bağlantısı nedeniyle kayyuma devredilen Kaynak Holding'in ülkedeki varlıklarının TMSF'ye devredilmesine hükmetti.
IHAAW143313-EKO/28-02-2019
- Kırgızistan Yüksek Mahkemesi, FETÖ bağlantısı nedeniyle kayyuma devredilen Kaynak Holding'in ülkedeki varlıklarının TMSF'ye devredilmesine hükmetti. 28.02.2019 14: 33: 13 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 02:39 Kaynak: İHA
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