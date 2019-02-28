Son Dakika Haberleri: Kırgızistan Yüksek Mahkemesi, Fetö Bağlantısı Nedeniyle Kayyuma Devredilen Kaynak Holding'in...

Kırgızistan Yüksek Mahkemesi, Fetö Bağlantısı Nedeniyle Kayyuma Devredilen Kaynak Holding'in...

22 dakika önce

IHAAW143313-EKO/28-02-2019- Kırgızistan Yüksek Mahkemesi, FETÖ bağlantısı nedeniyle kayyuma devredilen Kaynak Holding'in ülkedeki varlıklarının TMSF'ye devredilmesine hükmetti.

Kırgızistan Yüksek Mahkemesi, Fetö Bağlantısı Nedeniyle Kayyuma Devredilen Kaynak Holding'in..., System.String[]
IHAAW143313-EKO/28-02-2019

- Kırgızistan Yüksek Mahkemesi, FETÖ bağlantısı nedeniyle kayyuma devredilen Kaynak Holding'in ülkedeki varlıklarının TMSF'ye devredilmesine hükmetti. 28.02.2019 14: 33: 13 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 02:39 Kaynak: İHA

Kırgızistan, Kaynak Holding, Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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