Kırgızistan, yurt dışından gelenlere PCR test zorunluluğu getiriyor - Son Dakika

Kırgızistan, yurt dışından gelenlere PCR test zorunluluğu getiriyor

20.01.2021 17:27
Kırgızistan, yurt dışından gelenlere PCR test zorunluluğu getiriyor, System.String[]

Kırgızistan'da yurt dışından hava ve karayolu ile gelen yolcuların, 23 Ocak'tan itibaren son 72 saat içinde yapılmış korona virüs (Covid-19) PCR test sonuçlarını ibraz etmesi zorunlu hale getiriliyor.

Kırgızistan'da yurt dışından hava ve karayolu ile gelen yolcuların, 23 Ocak'tan itibaren son 72 saat içinde yapılmış korona virüs (Covid-19) PCR test sonuçlarını ibraz etmesi zorunlu hale getiriliyor.

Geçtiğimiz yıl Mart ayı itibariyle korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele eden Kırgızistan, Covid-19'un yeni mutasyonunun ülkeye girmesini önlemek adına önlemlerini sıkılaştırılıyor. Kırgızistan Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamada, gerçekleştirilen Covid-19 Devlet Karargahı Toplantısı'nın ardından 23 Ocak itibariyle ülkeye hava veya karayolu ile giriş yapanlara yönelik yeni önlemler getirme kararı alındığı ifade edildi. Karara göre, söz konusu tarihten itibaren ülkeye hava veya karayolu ile giriş yapan yabancılar ve Kırgızistan vatandaşlarının son 72 saatte yapılmış Covid-19 PCR testi sonuçlarını ibraz etmesi zorunluluğu getiriliyor. Uçağın rötar yapması veya yolculuk süresinin uzaması gibi nedenlerden dolayı test sonuç belgesinin süresi dolan yolcular ise Kırgızistan havalimanlarında PCR testi yaptırabilecek. Aynı zamanda uçaklarda yolcuların dolduracakları anketler, ülkeye girişte sıhhi kontrol noktalarına teslim edilecek ve havalimanlarında termal kamera kontrolü yapılacak. Hastalık belirtileri olan yolcular, hastaneye kaldırılacak ve hasta ile temaslı olanlar anket doldurduktan sonra izole edilecek.

Kırgızistan Başbakan Yardımcısı Elvira Surabaldiyeva yaptığı açıklamada, önlemlerin sıkı bir şekilde uygulanmasının önemini vurgulayarak, "Virüsün yeni türünün yayılmasıyla bağlantılı olarak vatandaşların ülkeye girişlerinde yüksek düzeyde güvenlik ve kontrol sağlanmalı" dedi.

Öte yandan Kırgızistan'da faaliyet gösteren yabancı ülke temsilcikleri, uluslararası örgüt çalışanları ve aile bireyleri, Kırgızistan'ın daveti üzerine gelen yabancı heyet üyeleri, pilotlar ve uluslararası taşımacılık yapan şoförler, PCR test sonuçlarını ibraz etme zorunluluğuna tabi tutulmayacak.

Kırgızistan'da son haftalarda 100'ün altında seyreden günlük Covid-19 vaka sayısı, son 24 saatte 162 artarak toplam vaka sayısı 83 bin 430'e yükseldi. Ülkede Covid-19 salgınının başlangıcından bu yana toplam 73 bin 373 hasta sağlığına kavuşurken, 392 kişi ise Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

(Aliia Raimbekova/İHA)

Kırgızistan, Koronavirüs, PCR Testi, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kırgızistan, yurt dışından gelenlere PCR test zorunluluğu getiriyor - Son Dakika


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