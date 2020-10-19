Kırgızistanlı 2 kişi, 'sahte' dolarla yakalandı - Son Dakika

ANTALYA'da polis ekiplerince bir araçta yapılan aramada sahte 4 bin 400 dolar ile yaklaşık 5 bin TL ve 8 adet ecstasy hap ele geçirildi. Olayla ilgili Kırgızistanlı 2 kişi gözaltına alındı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü haber merkezine gelen 2 kişinin sahte para taşıdığı ve piyasaya sürdüğü ihbarını değerlendiren polis ekipleri, 07 AJG 382 plakalı otomobili takibe aldı. Antalya'nın Serik ilçesinden itibaren takip altına alınan otomobil, Sarısu Tünektepe istikametinden kent merkezine doğru seyir halindeyken Antalya Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Yunus Timleri tarafından 100. Yıl Bulvarı İl Sağlık Müdürlüğü Kavşağı'nda durduruldu. Ekipler araç içerisinde bulunan Kırgızistan uyruklu 2 kişiyi gözaltına alındı. Ekipler, araç içerisinde yaptıkları aramada ise şüphelilere ait çantada 44 adet sahte 100 ABD doları, yaklaşık 5 bin TL ve 8 adet ecstasy hap ele geçirdi.Polis ekipleri paraya el koyarken, Kırgızistan uyruklu 2 şüpheli sağlık kontrollerinin ardından ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.