KırgızistanTacikistan sınırında çatışma: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
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KırgızistanTacikistan sınırında çatışma: 1 ölü, 3 yaralı

14.06.2022 11:07
KırgızistanTacikistan sınırında çatışma: 1 ölü, 3 yaralı

Kırgızistan-Tacikistan sınırında çıkan çatışmada 1 Tacik sınır muhafızı hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kırgızistan- Tacikistan sınırında çıkan çatışmada 1 Tacik sınır muhafızı hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kırgızistan- Tacikistan sınırında çatışma çıktı. Kırgız sınır muhafızlarından yapılan açıklamaya göre 1 Tacik sınır muhafızının hayatını kaybettiği, 3 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Kırgızistan tarafından yapılan açıklamada ise can kaybı olmadığını bildirilirken, sınır muhafız komutanları ve yerel valilerin olayla ilgili görüşmelerde bulunduğu belirtildi.

Tacik kaynaklarına ve Kırgız sınır muhafızlarından yapılan açıklamaya göre, 3 Haziran'da Tacikistan'ın İsfara yakınlarındaki Kekh bölgesinde sınır muhafızları arasında çatışma çıkmış, 3 Kırgız askeri yaralanmıştı. - DUŞANBE

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Kaynak: İHA

Kırgızistan, Tacikistan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa KırgızistanTacikistan sınırında çatışma: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

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