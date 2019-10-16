Son Dakika Haberleri: "Kırgızlar tatil için Türkiye'yi tercih ediyor"
Son Dakika Güncel 'Kırgızlar tatil için Türkiye'yi tercih ediyor'

"Kırgızlar tatil için Türkiye'yi tercih ediyor"

8 dakika önce

Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Kubanıçbek Ömüraliyev, Antalya'nın turizmin başkenti olduğunu belirterek, "Kırgızlar tatil için Türkiye'yi tercih ediyor.

Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçisi Kubanıçbek Ömüraliyev, Antalya'nın turizmin başkenti olduğunu belirterek, "Kırgızlar tatil için Türkiye'yi tercih ediyor. Vatandaşlarımız, yaşamak ve çalışmak için de Antalya'ya geliyor." dedi.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, makamında kabul ettiği Ömüraliyev ile bir süre sohbet etti.

Büyükelçi Ömüraliyev, burada yaptığı konuşmada, beş ay önce Türkiye'ye büyükelçi olarak atandığını, Antalya'ya ilk kez geldiğini söyledi.

Kırgızistan ile Türkiye'nin dost ülkeler olduğunu vurgulayan Ömüraliyev, "Dünyada herkes bilir ki, Antalya turizmin başkentidir. Türkiye'ye gelen turistin üçte biri buraya geliyor. Antalya'da 12 bin civarında da Kırgız yaşıyor. Biz iki kardeş ülkeyiz. Kırgızlar tatil için Türkiye'yi tercih ediyor. Vatandaşlarımız, yaşamak ve çalışmak için de Antalya'ya geliyor." diye konuştu.

Vali Karaloğlu da "Tek millet 6 ülke" felsefesinde ilişkilerin devam ettiğini belirterek, Türkiye ile Kırgızistan'ın ilişkilerinin iyi olduğunu aktardı.

Büyükşehir belediyesine ziyaretler

Öte yandan, Ömüraliyev ve Hırvatistan'ın İstanbul Başkonsolosu Ivana Zerec, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Zerec, Antalya ile turizmin yanı sıra ticareti de geliştirmek istediklerini dile getirdi.

İki ülkenin işbirliğinin artması gerektiğine işaret eden Zerec, "Hırvatistan için de turizm çok önemli. Antalya'nın turizm konusunda çok tecrübeli olduğunu biliyorum. Bu anlamda sizden neler öğrenebiliriz ve artı olarak biz size neler katabiliriz bunları konuşmalıyız. Golf turizmi ve spor turizmi konusunda işbirliği yapabiliriz." diye konuştu.

Böcek de Antalya'nın bütün ülkelerle sosyal, kültürel ve ticaret alanlarında işbirliği içinde olduğunu vurguladı.

Kırgızistan, Antalya, Türkiye, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 06:30 Kaynak: AA
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