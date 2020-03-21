Kırgızlarda Nevruz Bayramı'nın ritüeli: Ardıç tütsüsü - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Kırgızlarda Nevruz Bayramı'nın ritüeli: Ardıç tütsüsü - Son Dakika

Kırgızlarda Nevruz Bayramı'nın ritüeli: Ardıç tütsüsü

6 saat önce

Kırgızistan'da Nevruz Bayramı'nın en önemli ritüellerinden olan ve tütsü yapılan ardıca ilgi arttı.

Kırgızlarda Nevruz Bayramı'nın ritüeli: Ardıç tütsüsü, System.String[]

Kırgızistan'da Nevruz Bayramı'nın en önemli ritüellerinden olan ve tütsü yapılan ardıca ilgi arttı.

Ardıç, şehir pazarının ana güzergahında çuval ve kasalarla satılıyor.


Pazar ziyaretçileri, hastalıklarla başa çıkmak ve evlerindeki havanın temizlenmesi için ardıca yoğun ilgi gösteriyor.

Satıcılar, halkın yeni tip koronavirüs salgınına karşı evlerini tütsülemek amacıyla ardıç satın aldığını belirtiyor.

Nevruz tütsüsü

Kırgızların kültüründe, manevi temizliği ve bereketi simgeleyen ardıç tütsüleme işlemi, Nevruz Bayramı'nın olmazsa olmazı sayılıyor.

Bu işlemin bela ve kötülüklerden kurtardığına inanan Kırgızlar, tütsü yakarak, hastalıkları ve sıkıntıları bünyelerinden atmak için başının üzerinde üç kez döndürüyor.

Tütsü, "Alas alas, her beladan uzak, eski yıl gitti, yeni yıl geldi, aydan sağlıklı, yıldan esenlikli, iyiliği Tanrı verir, aydınlığı bol verir, alas alas" dizeleri ile dolaştırılıyor.

Nevruz Bayramı, Kırgızistan, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 04:02 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İran'dan umutlandıran haber! Koronavirüsün ilacını 10 gün içinde piyasaya sürecekler
İsmailağa Vakfı'ndan çok konuşulan virüs bulaştırma videosu hakkında açıklama: Psikolojik sorunları var 65 yaş üstüne sokağa çıkma yasağından sonra Melih Gökçek, Kılıçdaroğlu'na takıldı
'Yaşanan her şey solunumla ilgili bir grip için' diyen ünlü oyuncu Evangeline Lilly'e tepki yağdı 'Yaşanan her şey solunumla ilgili bir grip için' diyen ünlü oyuncu Evangeline Lilly'e tepki yağdı         
15:56
Son Dakika: Fenerbahçe Beko'nun bazı oyuncularında koronavirüs belirtileri tespit edildi Son Dakika: Fenerbahçe Beko'nun bazı oyuncularında koronavirüs belirtileri tespit edildi         
12:38
Karantina sonrası boş kalan köylere giren filler litrelerce alkollü içecek içerek sızıp kaldı Karantina sonrası boş kalan köylere giren filler litrelerce alkollü içecek içerek sızıp kaldı         
12:10
Son dakika: Toplu asker uğurlama törenleri geçici olarak yasaklandı Son dakika: Toplu asker uğurlama törenleri geçici olarak yasaklandı         
11:10
Türkücü Özkan Yıldırım, koronavirüs şarkısının kamu spotu olmasını istedi Türkücü Özkan Yıldırım, koronavirüs şarkısının kamu spotu olmasını istedi         
10:40
Uzmanlar uyardı! Burun tıkanmadan koku alınamıyorsa koronavirüsün belirtisi olabilir Uzmanlar uyardı! Burun tıkanmadan koku alınamıyorsa koronavirüsün belirtisi olabilir         
09:15
Koronavirüs sonrası ilaçlama hizmetinde talep patlaması yaşanıyor Koronavirüs sonrası ilaçlama hizmetinde talep patlaması yaşanıyor         
08:21
İngiltere, koronavirüs nedeniyle işe gidemeyenlerin maaşının %80'ini ödeyecek İngiltere, koronavirüs nedeniyle işe gidemeyenlerin maaşının %80'ini ödeyecek         
01:14
Hollanda'da 3 Türk koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti Hollanda'da 3 Türk koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti         
00:34
Koronavirüsle mücadele için yeni hamle: Uzmanlık eğitimi alan hekimler 3 ay süreyle görevlendirilebilecek Koronavirüsle mücadele için yeni hamle: Uzmanlık eğitimi alan hekimler 3 ay süreyle görevlendirilebilecek         
00:31
Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu: İtalya'da durumlar çok kötü Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu: İtalya'da durumlar çok kötü         
23:11
Denetimler yurt dışından gelenlerin karantina kuralına uymadıklarını ortaya çıkardı Denetimler yurt dışından gelenlerin karantina kuralına uymadıklarını ortaya çıkardı         
23:03
AB, koronavirüs nedeniyle bütçe kurallarını askıya alıyor AB, koronavirüs nedeniyle bütçe kurallarını askıya alıyor         
22:38
Bikini giyip maske ve eldiven takan Brezilyalı model, korona için kampanya başlattı Bikini giyip maske ve eldiven takan Brezilyalı model, korona için kampanya başlattı         
11:56
Koronavirüsün pençesindeki iki hastadan gün gün hastalık belirtileri: Şiddetli baş ağrısıyla başladı Koronavirüsün pençesindeki iki hastadan gün gün hastalık belirtileri: Şiddetli baş ağrısıyla başladı         
10:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2020 22:40:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kırgızlarda Nevruz Bayramı'nın ritüeli: Ardıç tütsüsü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]