Kırgızların "Çinlilerin altın madenine" tepkisi sürüyor

Kırgızistan hükümetinin, ülkenin kuzeyinde Narın Bölgesi'nde bulunan Solton-Sarı altın madenini 2009'dan bu yana işleten Çin sermayeli "Zhong Ji Mining Company" şirketinin faaliyetlerini askıya aldığı bildirildi.

Kırgızistan hükümetinin, ülkenin kuzeyinde Narın Bölgesi'nde bulunan Solton-Sarı altın madenini 2009'dan bu yana işleten Çin sermayeli "Zhong Ji Mining Company" şirketinin faaliyetlerini askıya aldığı bildirildi.

Başbakanlık Basın Merkezinden yapılan açıklamada, "Zhong Ji Mining Company"nin faaliyetlerini inceleyen Başbakanlık Çevre ve Teknik Güvenliği Devlet Müfettişliğinin kararına dayanarak, şirketin altın arama faaliyetlerinin geçici olarak durdurulduğu belirtildi.

Çinli şirketin, başkent Bişkek'ten 355 kilometre mesafedeki "Altıntor" ve "Buçuk" adlı iki altın sahanın bulunduğu Solton-Sarı altın madenini işletme lisansını 2009'da aldığı, 2011, 2014 ve en son 9 Şubat 2018'de 2030'a kadar hükümet tarafından lisansın uzatıldığı hatırlatıldı.

301 Kırgız ve 172 Çin uyruklu kişi çalışıyordu

Geçici olarak faaliyeti durdurulan şirkette bölgede yol yapımında, üretim fabrikasında ve diğer altyapı tesislerinde 301 Kırgız ve 172 Çin uyruklu kişi çalışıyordu.

Şirkete yönelik olaylara yazılı açıklamayla tepki gösteren Çin'in Bişkek Büyükelçiliği, Kırgız hükümetine yatırımcıların korunması ve şirketin faaliyetlerine engel olanların cezalandırılması çağrısı yaptı.

Deniz seviyesinden 3 bin 500 metre yükseklikteki Solton-Sarı altın madeninde 12 ton altın bulunduğu tahmin ediliyor.

Olayların gelişimi

Solton-Sarı altın madeninin yer aldığı bölgede, yaz mevsiminde yaşamlarını yaylada sürdüren yöre halkı, geçen hafta altın aramada kullanılan patlayıcı seslerinden ve kamyonların geçişinden rahatsız olduğunu dile getirmeye başlamıştı.

Daha sonra Çinli şirketin altın arama faaliyetleri nedeniyle yaylada otlayan ve akarsuları kullanan küçükbaş ve büyükbaş hayvanların telef olduğunu ve altın madeninde kullanıldığı iddia edilen maddelerin hava yoluyla çocuklara bulaştığını savunan yöre halkının tepkileri giderek büyümüştü.

Hükümetin, şirketin faaliyetleri ve hayvanların telef olmasına ilişkin inceleme sonucunu beklemeden 5 Ağustos'ta Solton-Sarı altın madeni mevkisinde toplanan 200 kişilik grup, hükümetten şirketin faaliyetlerine son verilmesini talep etmişti.

Protesto gösterisinde şirkete ait kamyon garajını basarak, Çinli işçilerle karşı karşıya gelen göstericiler arasındaki tartışma taşlı sopalı kavgaya dönüşmüştü.

Olaylarda, 19 Çinli işçi hastaneye kaldırılırken, şirkete ait kamyonlara da el konulmuştu.

Bölgede güvenlik tedbirlerini artıran Kırgız güvenlik güçleri, dün yaylada sıkışan Çinli işçileri bölgeden uzaklaştırmıştı.

Başbakan Muhammedkalıy Abılgaziyev, yöre halkını sakinleştirmesi için Başbakan Birinci Yardımcısı Kubatbek Boronov'u, bölge valisini ve yerel yöneticileri bölgeye göndermişti.

Yöre halkı, altın madenine giden yol kenarında çadır kurarak, hükümetten şirketin lisansının iptal edilmesini beklemeye devam ediyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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