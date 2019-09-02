Apple, Kırık Apple Watch Ekranlarını Ücretsiz Değiştirecek

Kırık Apple Watch 2 ve Watch 3 Ekranları Ücretsiz Değişecek.



Apple Kırık Watch 2 ve Watch 3 Ekranlarını Ücretsiz Değiştirecek. Apple ekranların kenarlarında kendiliğinden çatlaklar oluşabileceğini açıkladı. Apple Watch Sahipleri Dikkat!



Beklenmedik bir anda Apple Watch'unuzun ekranlarında bir kırık oluşursa şaşırmayın, görünen o ki üzülmeyin de; Apple bu konuda ücretsiz değişim programı başlattı.



Apple Watch 2 ve Watch 3 Serisi Ücretsiz Ekran Değişim Programı, akıllı saatlerin kenarlarında oluşan ekran hasarlarını kapsıyor. Zira kenardan başlayan çatlak tüm ekrana yayılabilir.



Bu durumun çok nadir şartlar altında olabileceğini söylemiş olsa da, bu durumun yaşanabileceğini kabul etti. Belirli sayıda satılan Nike+ modelleri de dahil olmak üzere Seri 2 ve Seri 3 alüminyum cihazlar için kırık ekranlar yenileriyle ücretsiz değiştirilecek.



Kırık Ekranlı Hangi Apple Watch Modellerinin Ekranları Ücretsiz Değiştirilecek?



Eylül 2016 – Eylül 2017 arası satılan Watch 2 Serisi,

Ekim 2016 – Ekim 2017 arası satılan Nike+ 2 Serisi,

Eylül 2017 – Eylül 2019 arası satılan Watch 3 GPS ve GPS+ serisi

Ekim 2017 – Eylül 2019 arasında satılan Nike+ 3 Serisi GPS, GPS+Cellular modelleri.



Elbette Apple Desteğe başvurarak cihazınızın bu kapsamda değerlendirilip değerlendirilmeyeceğini öğrenebilirsiniz.



Series and Model

Case Sizes

Color and Material

Sold Dates



Apple Watch Series 2

38mm and 42mm

Space gray, gold, rose gold, and silver aluminum

September 2016 – September 2017



Apple Watch Nike+ Series 2

38mm and 42mm

Space gray and silver aluminum

October 2016 – October 2017



Apple Watch Series 3 (GPS)

Apple Watch Series 3 (GPS+ Cellular)

38mm and 42mm

Space gray, gold, and silver aluminum

September 2017 – September 2019



Apple Watch Nike+ Series 3 (GPS)



Apple Watch Nike+ Series 3 (GPS+ Cellular)

38mm and 42mm

Space gray and silver aluminum

October 2017 – September 201



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