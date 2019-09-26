Son Dakika Haberleri: Kırık ayağıyla depremden böyle kaçtı
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Kırık ayağıyla depremden böyle kaçtı

11 dakika önce

İstanbul'da bugün yaşanan deprem sırasında vatandaşların yaşadığı panik anları kameralar tarafından kaydedildi.

Kırık ayağıyla depremden böyle kaçtı, System.String[]

İstanbul'da bugün yaşanan deprem sırasında vatandaşların yaşadığı panik anları kameralar tarafından kaydedildi. Bir iş yerinde oturan bacağı kırık bir kişinin can havliyle depremden kaçma anı görüntülere anbean yansıdı.


İstanbul'da bugün öğlen saatlerinde yaşanan 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından yaşanan panik anları güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Depreme Bağcılar'da bir iş yerinde yakalanan vatandaşlar korku dolu anlar yaşayarak hızla dışarıya kaçtı. Ayağı kırık bir kişi ve arkadaşlarının iş yerinden kaçtığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, iş yerinde oturan vatandaşların ve bacağı kırık vatandaşın hızla dışarıya kaçtığı görülüyor. - İSTANBUL

İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 07:57 Kaynak: İHA
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