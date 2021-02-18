Kırık ayna parçası cinayet gibi kazayı aydınlattı - Son Dakika

Kırık ayna parçası cinayet gibi kazayı aydınlattı

18.02.2021 12:02
Kırık ayna parçası cinayet gibi kazayı aydınlattı, System.String[]

Şanlıurfa'da çarpıp kaçtığı kişinin ölümüne neden olan sürücü, olay yerine düşen aracının aynasındaki parça sayesinde yakalandı.

Şanlıurfa'da çarpıp kaçtığı kişinin ölümüne neden olan sürücü, olay yerine düşen aracının aynasındaki parça sayesinde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay, 3 Şubat'ta yaşandı. İddiaya göre Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Mutluca Mahallesi'nde yaya olarak yürüyen H.K. (21) isimli şahıs, tespit edilemeyen bir aracın çarpması sonucu ağır yaralandı. Yerdeki şahsı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı. Olay yerine giden jandarma ekipleri, yerde kırıp bir araç far parçası buldu. Hastanede yoğun bakıma alınan yaralı ise 7 Şubat'ta hayatını kaybetti.

Şahsa çarpıp ölümüne neden olan aracı belirlemek için çalışma yapan İl Jandarma Komutanlığı JASAT timi, yol güzergahındaki birçok kamera kaydını inceledi. Kayıtlarda sağ taraftaki aynası kırık bir kamyonetin Evren Sanayi Sitesine gittiği tespit edildi. Kamyonet üzerinde yoğunlaşan ekipler, aynı kamyonetin olay günü Mutluca kırsal Mahallesi'ne çeyiz götürdüğü belirlendi.

Sürücü gözaltına alındı

Olay günü mahalledeki vatandaşların da ifadesine başvuran ekipler, aracın sürücüsü olduğu belirlenen H.D. (41) isimli şahsı 16 Şubat'ta gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kırık ayna parçası cinayet gibi kazayı aydınlattı

Harran Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Şanlıurfa, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kırık ayna parçası cinayet gibi kazayı aydınlattı - Son Dakika


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