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Kırık burunla şampiyon oldu

40 dakika önce

İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı'da düzenlenen Türkiye Yelken Federasyonu Rüzgar Sörfü/Slalom Türkiye Ligi'nin ikinci ayağında, ilk yarışı kazanan Fulya Ünlü oldu.

Kırık burunla şampiyon oldu, System.String[]

İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı'da düzenlenen Türkiye Yelken Federasyonu Rüzgar Sörfü/Slalom Türkiye Ligi'nin ikinci ayağında, ilk yarışı kazanan Fulya Ünlü oldu.


Rüzgar Sörfü-Slalom Türkiye Ligi'nin ikinci ayağı hafta sonu Alaçatı'da gerçekleştirildi. Danimarka'daki PWA Dünya Kupası yarışlarında yaşadığı kazada burnu kırılan Ünlü, mücadeleyi bırakması yönündeki tüm uyarılara karşın yarışı tamamladı. Yaşar Üniversitesi Uluslararası Lojistik Yönetimi bölümünü bu yaz bitiren Göztepe sporcusu Fulya Ünlü, dünya şampiyonasında yaşadığı kazada kırılan burnuna karşın ameliyat olmayı erteleyip katıldığı yarışta birinci olmayı başardı. Kırık burunla katıldığı yarışlarda Ünlü, 7 etabın 6'sını kazanarak birinci olmayı başardı.


Danimarka'da gerçekleştirilen yarışta fırtınaya karşı devam ettiklerini belirten Ünlü, "Dalgalı ve sert bir havada yapılan kadınlar final yarışında parkurda yüksek dalgadan kontrolsüzce zıplayarak yelkenime sert bir şekilde düştüm ve burnum bumbaya çarptı. Aldığım sert darbe sonucunda kanlar içinde suda kaldım, hemen kurtarma botları yanıma geldi ve beni acilen karaya götürdüler. Olayın şokundaydım o sırada bir yandan üstüm başım kan ve bir yandan ne olduğunu idrak edememe hali. Sonrasında beni apar topar hastaneye götürdüler ve doktor kontrolünden sonra burnumda kırık olduğu belirlendi. Doktor yarışmamın uygun olmadığını, başka bir darbe gelme ihtimali ile sonuçların daha da kötü olabileceğini söyledi. Ama ben yarışmayı bırakmak istemedim. Ağrılarımın çok çok fazla olmasına rağmen, içimdeki mücadele azmi baskın geldi ve yine de aynı gün yarışmaya devam ettim tüm etapları bitirdim" diye konuştu.


Türkiye'ye döndüğünde aynı hafta Türkiye Ligi yarışlarının olduğunu söyleyen Ünlü, "İlk ayağında tüm etapları kazandığım ve şampiyonluk hedefim olan ligin, ikinci yarışında da yer almak istedim. Doktorumdan ameliyatı ertelemesini istedim ve zorla izin alarak mücadeleme devam etmeyi seçip yarışlara katıldım. Ağrılarım var; ancak büyük bir dikkatle burnuma darbe almamak için ekstra çaba gösterdim ve Alaçatı yarışında da birinci gelmeyi başardım. Şimdiki hedefim İstanbul'da yapılacak Rüzgar Sörfü/Slalom Türkiye Ligi'nin üçüncü ayağında da birinci olmak. Daha sonra ameliyatımı olacağım" dedi. - İZMİR

Alaçatı, Türkiye, İzmir, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 11:12 Kaynak: İHA
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