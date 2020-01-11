Kırık cam parçası ile ahşabı sanata dönüştürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırık cam parçası ile ahşabı sanata dönüştürüyor - Son Dakika

Kırık cam parçası ile ahşabı sanata dönüştürüyor

6 saat önce

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan ahşap oyma ustası Erhan Türkmenoğlu, hiçbir eğitim almadan yaptığı oymacılık sanatıyla ahşabı kırık cam parçasıyla ev ve süs eşyalarına dönüştürüyor.

Kırık cam parçası ile ahşabı sanata dönüştürüyor, System.String[]

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan ahşap oyma ustası Erhan Türkmenoğlu, hiçbir eğitim almadan yaptığı oymacılık sanatıyla ahşabı kırık cam parçasıyla ev ve süs eşyalarına dönüştürüyor.


Kadirli ilçesine bağlı Kızyusuflu köyünde yaşayan Erhan Türkmenoğlu (43) babadan kalma ahşap oyma mesleğini çeyrek asırdır sürdürüyor. Erhan Türkmenoğlu hiçbir eğitim almadan, sadece babasını izleyerek öğrendiği ahşap oyma ustalığında kırık cam parçası ile ardıç, hartlap, dut ve narenciye ağaçlarından elde ettiği ahşabı emek emek işleyerek biblo ve süs eşyası ile kaşık çatal gibi ev eşyalarına dönüştürüyor. Kadirli ilçesine bağlı Karatepe Aslantaş Açık Hava Müzesi'nin girişine açtığı tezgahında yaptığı el işi eşyaları sergileyen aynı zamanda satan Türkmenoğlu müşterilerin ve müzeye ziyarete gelen insanların ahşaptan yaptığı el sanatı işlemelerine ilgi gösterdiğini belirtiyor. Babasından öğrendiği ahşap oyma işini kendisinin de gelecek nesillere aktarmak istediğini belirten Erhan Türkmenoğlu, geçimini de bu sanattan sağlıyor. Ardıç dut ve yöresel bir ağaç olan Hartlap ağacının işlemesinin kolay olduğunu belirten Erhan Türkmenoğlu, "Bu mesleğe babam sayesinde başladım. 25 yıldır ahşaba şekil veriyorum. İlk başta ağacı bütün olarak kesip parçalara ayırıp testere yardımıyla şeklini çıkarıyoruz. İçini bıçakla oyuyorum. Daha sonra kırık cam parçasıyla yavaş yavaş yapacağımız işe göre şeklini veriyoruz. Ardından da parlatıcı olarak yine bir doğal ürün olan zeytin yağ sürüyoruz. Genelde kaşık yapıyorum. Şekerlik kuru yemişlik biblo yapıyorum. Babamdan kalma bu işi 25 yıldır devam ettiriyorum" şeklinde konuştu. - OSMANİYE

Osmaniye, Kadirli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 02:14 Kaynak: İHA
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