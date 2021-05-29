Kırık cam şişesi ile boğazı kesilen yaşlı adama ilk müdahale polislerden - Son Dakika

İzmir'in Konak ilçesinde, birlikte alkol içtiği ileri sürülen şahıslar tarafından boğazı kırık cam şişesi ile kesilen yaşlı adama ilk müdahale polisler tarafından yapılırken, konuyla ilgili 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Kültürpark İzmir'in içerisinde meydana geldi. İddiaya göre, Ahmet A. (66) ile Erdal C. (44) ve Günay B. (62) bankta birlikte alkol içerken aralarında çıkan anlaşmazlık yüzünden tartıştılar. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Günay B'nin tuttuğu Ahmet A'ya, Erdal C. eline aldığı cam alkol şişesini kırdıktan sonra saldırdı. Kırık cam şişe ile boğazı kesilen Ahmet A. polis ekiplerinin yanına giderek yardım istedi.

Kan kaybeden yaralıya ilk müdahale polislerden

Çok kan kaybettiği ve yoğun şekilde kanaması devam eden yaralıya ilk müdahale olay yerinde polis ekiplerinden geldi. Peçete ile derin kesinin bulunduğu noktaya tampon yapılırken, durum 112 Acil Servis ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ahmet A. tedavi altına alındı.

Öte yandan, Konak İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce yapılan araştırmalar neticesinde olayın 2 şüphelisi Erdal C. ve Günay B. yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - İZMİR