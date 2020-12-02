Kırık cam şişeyle sağlık çalışanına saldırıda yargılamaya devam edildi - Son Dakika

Kırık cam şişeyle sağlık çalışanına saldırıda yargılamaya devam edildi

02.12.2020 14:04
Kırık cam şişeyle sağlık çalışanına saldırıda yargılamaya devam edildi, System.String[]

Şişli'de bulunan Maçka Parkı'nda tartıştığı sağlık çalışanına kırık cam şişeyle saldıran sanığın yargılanmasına devam edildi.

Şişli'de bulunan Maçka Parkı'nda tartıştığı sağlık çalışanına kırık cam şişeyle saldıran sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada beyanda bulunan müşteki sağlık çalışanı, "Sanığın elindeki kırık şişeyle bana saldırdığını, kulağımın arka kısmı ile boynumdan yaralandığımı ve etrafın kan olduğunu gördüm" dedi.

Şişli Maçka Demokrasi Parkı'nda 11 Haziran'da meydana gelen olayda, iki kadın meslektaşı ile yürüyen psikiyatri bölümü asistanı Süleyman Dönmezler, sanık Emrah Danışman ile laf atma meselesi nedeniyle tartışmıştı. Tartışmanın ardından sanık Danışman, kırık şişe ile Dönmezler'in boğazını kesmişti. Olayın ardından kaçan sanık Danışman, polis ekiplerince yakalanmıştı. Çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan ve hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan sanık Danışma'nın yargılanmasına devam edildi. İstanbul 38. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Emrah Danışman, müşteki Süleyman Dönmezler ile avukatları katıldı.

"BANA DOĞRU YAKLAŞTIĞINI HİSSETTİM"

Sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek beyanda bulunan müşteki Süleyman Dönmezler, "Olay günü 6 arkadaşım ile birlikte mesai sonrası Maçka Parkı'na gittik. Diğer arkadaşlar bizden önce parka varmışlardı. Ben ve iki arkadaşım sonra gittik. Yürürken telefonla konuşuyordum. Meltem ve Deniz benden ilerideydi. Tanımadığım sanık, arkadaşlarıma yakın bir şekilde yanlarından geçti. Telefonu kapatırken, bana doğru yaklaştığını hissettim. Hem taciz, hem gasptan şüphelenerek, uzaklaşmak istedim" dedi.

"KENDİMİ SAVUNMAK İÇİN SANIKLA BOĞUŞTUM"

Sanığın kendisine seslendiğini söyleyen müşteki Dönmezler, "Bana 'hayırdır' dedi, 'işine bak' dedim ve yürüdüm. Yaklaşık 10 dakika sonra arkamdan darbe aldım. Döndüğümde, sanığın elindeki kırık şişeyle bana saldırdığını gördüm. Kulağımın arka kısmından ve boynumdan yaralandığımı, etrafın kan olduğunu gördüm. Kendimi savunmak için sanıkla boğuştum. Kendimi kötü hissederek, yere uzandım. Hekim olan arkadaşlarım bana ilk yardımda bulundular. Etrafın kalabalıklaşmasıyla beraber sanık olay yerinden kaçtı" şeklinde konuştu.

"SÜLEYMAN KAN İÇİNDE KALDI"

Olay esnasında müştekinin yanında olan arkadaşı Meltem Şen tanık olarak dinlendi. Tanık Şen, "Süleyman, Deniz ve ben yürürken, bir şahsın arkadan gelerek Süleyman'a saldırdığını gördüm. Elinde bira şişesi gibi bir şey vardı. Ben ve Deniz bunun üzerine 155'i ve 112'yi aradık. Bir yandan etraftakilere olaya müdahale etmeleri için seslendim. 112'ye yol tarif ettiğim için olayın nasıl geliştiğini tam hatırlamıyorum. Süleyman kan içinde kaldı. Daha sonra ona tampon yapmaya başladık. Birden fazla kesi olduğu için bir yere tampon yaparken, diğer yer kanıyordu" diye belirtti.

"SANIĞIN İLK DARBESİ SÜLEYMAN'IN BOĞAZINA OLDU"

Olay günü müştekinin yanında olan diğer arkadaşı Deniz Öztürk ise, "Olay günü ben ve Meltem öndeydik. Süleyman telefonla konuşarak arkadan yürüyordu. Bir ara Süleyman'ın 'dön işine' dediğini duydum. Yanıma geldiğinde ne olduğu sordum, bir şey yok dedi. Sanığın ilk darbesi Süleyman'ın boğazına oldu. Burada atardamar olduğu için hayati önem taşıyan bir yerdir. Süleyman kendisini korumak için yüzünü ve hayati yerlerini eliyle korumaya çalıştı. Olayın 3-4 dakika sürdüğünü düşünüyorum" diye konuştu.

Duruşma savcısı, müştekiye ilk karşılaşmalarında sanığın elinde bira şişesi olup olmadığını sordu. Müşteki ise ilk karşılaşmada sanığın elinde şişe olmadığını söyledi. Sanık avukatı tahliyeye ilişkin talebini dile getirirken, müşteki avukatı sanığın üst hadden cezalandırılmasını istedi. Duruşmada görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, rapor alınması için tedavi belgelerinin Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesini ve sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti.Avukatının beyanlarına katıldığını söyleyen sanık, tahliyesini talep etti.

Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, müştekinin tedavi gördüğü hastaneden gelecek belgelerin rapor hazırlanması için Adli Tıp Kurumuna gönderilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüphelinin 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep edildi.

(İrem Demir/İHA)

Kırık cam şişeyle sağlık çalışanına saldırıda yargılamaya devam edildi

Maçka Demokrasi Parkı, Maçka Parkı, İstanbul, Şişli, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kırık cam şişeyle sağlık çalışanına saldırıda yargılamaya devam edildi - Son Dakika


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