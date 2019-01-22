Son Dakika Haberleri: Kırık Camı Naylonla Kapatan Otobüs Şoförünü Yolcular İhbar Etti

Kırık Camı Naylonla Kapatan Otobüs Şoförünü Yolcular İhbar Etti

45 dakika önce

Tokat'ta, kırılan camı naylonla kapatıp yoluna devam etmek isteyen otobüs şoförünü ihbar eden yolcular, başka araçlarla gidecekleri illere ulaştırıldı.

Kırık Camı Naylonla Kapatan Otobüs Şoförünü Yolcular İhbar Etti, System.String[]
Tokat'ta, kırılan camı naylonla kapatıp yoluna devam etmek isteyen otobüs şoförünü ihbar eden yolcular, başka araçlarla gidecekleri illere ulaştırıldı.

Rize'den Kayseri'ye giden bir seyahat firmasına ait yolcu otobüsü, Tokat'ta yolcu indirmek için Sulu Sokak'a girdi.

Dar sokağa giren otobüsün yan camlarının ikisi, bir cismin çarpması nedeniyle kırıldı.

Tokat Otogarı'na götürülen otobüsün şoförü ile firma yetkilileri, burada yolcuları aktarmak için başka bir otobüs bulmaya çalıştı, ancak başarılı olamadı.

Bunun üzerine şoför, kırık camlarını naylonla kapattığı aynı otobüsle yeniden yola çıktı. Bu sırada yolcular, 155 Polis İmdat hattını arayarak durumu anlattı.

Polis ekipleri, yolcu otobüsünü Geyraz Mahallesi mevkisinde durdurdu. Bu şekilde yoluna devam etmesine izin verilmeyen otobüsteki 39 yolcu, iki midibüsle Sivas ve Kayseri'ye gönderildi.

Bu arada Karayolları ekipleri, Tokat-Sivas kara yolunda tuzlama ve kar küreme çalışması yaptı.

Mahsur kalan bazı araçlar, kar küreme çalışmasının ardından yollarına devam edebildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 11:43 Kaynak: AA

Kayseri, Tokat, Güncel
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