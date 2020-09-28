Kırık kemiklere sentetik kemik dolgusu ile 10 dakikada tedavi imkanı - Son Dakika

- Kırık kemiklere sentetik kemik dolgusu ile 10 dakikada tedavi imkanı

Kemik kırıkları ve diş implantı tedavisinde yeni yöntem

Yerli ve milli sentetik kemik dolgusuyla, tedavi daha hızlı ve kolay olacak

Diş implantında 3-4 aylık bekleme süresi, sentetik dolgu ile bir güne iniyor

Genel Müdür Oktay Yıldız:

"Bu ürün Türkiye'nin en önemli ihracat kalemlerinden biri olacak"

ANTALYA - Vücudun eksik kemik olan bölgelerine uygulanarak, yeniden kemik oluşmasına yardımcı olan sentetik kemik dolgusu ile kırık kemikler 10 dakika gibi kısa sürede tedavi edilebiliyor.

Çanakkale'de bir medikal firması yerli ve milli imkanlarla sentetik kemik dolgusu ürettti. Bu ürünle kırık kemikler 10 dakika gibi kısa sürede tedavi edilebilecek. 15 saniye içinde hazırlanan karışım, kırık yada platin takılacak bölgeye 45 saniye içinde uygulanıp, 10 dakika içinde donması bekleniyor. Özellikle implant yapılacak diş için 3-4 aylık bekleme süresi, bu ürünün bölgeye uygulanılmasıyla tek seansta aynı gün istenildiği kadar implant tedavisinde kullanılabilecek. Böylelikle hasta çenesinin implantı kabul etmesi ve dişin uygulanması için geçen süre kısalacak. Genel Müdür Oktay Yıldız, ürünün şuan dünya piyasasında bulunan sentetik greftlere bir muadil olarak ortaya çıktığını bildirdi.

Ürettikleri ürünün diğerlerinden farkı, uygulandığı bölgede kemikte ciddi bir yapışma mukavemeti sağladığının altını çizen Yıldız, " En büyük özelliklerinden biri bu, ayrıca kemik dolgu malzemesi olarak kullanıldığında hızlı bir kemik oluşturuyor. Ürünümüzü kendi sermaye ve teknolojimizle geliştirdik. Bütün hammaddeler tarafımızca sentezlenen, üretilen kemik dolgu materyalidir." diye konuştu.

"İlk kullanım alanları"

Ürünün ilk etapta kullanılmasını ağız, diş ve çene cerrahisi olarak düşündüklerini dile getiren Yıldız, " İmplantasyon uygulamalarında, çene ameliyatlarında kullanılabilir. Daha önce aylarca beklenilen tedaviler bu ürünlerle beraber aynı gün içinde sonuçlanabileceğini düşünüyoruz. Şuan diş implantlarında kliniksel olarak kullanılmaya başlandı." diye konuştu.

"Aynı günde yapılacak"

Ürünün kullanılmasını diş implantında örnek veren Oktay Yıldız, "3-4 ay gibi beklenilen yüklemeler,bu ürünlerle aynı gün içinde sonuçlanabilecek. Diş hekimi bu ürünü implanta uyguladığı zaman o bölgede kemik oluşumu veya implantın kemiğe yapışma süresini beklemeden, yapışma mukavemeti sayesinde yepyeni bir kemik oluşacak bu ürünle." dedi.

"Vücudumuzda metal taşımayacağız"

Şuana yaptıkları çalışmalarda uygulanan bölgelerde 4 ay içinde yüzde 75'e yakın kemik oluşumunu gördüklerini kaydeden Yıldız," Yaklaşık 7-8 ay içinde ise o bölgenin kemikleşmiş olmasını bekliyoruz. Vücudumuzda herhangi bir metal implant kullanmak yerine, biyolojik sonradan kemikleşebilen bir ürün kullanılmış olacak. Ön bilekte kırık düşünün, halk dilinde platin denilen ürün koyulup ve kemik kaynamasından sonra bu platininin tekrar çıkarılması gerekiyordu. Vücudunuzda demir taşıyordunuz. Bu ürün biyolojik ve doğal ürün. Hiçbir metal implant kullanmadan o kemiğin kaynamasını sağlayacaktır" diye konuştu.

"10 dakikada donuyor"

Yıldız, ürünün 20 saniyede hazırlanıp, 45 saniyede hazırlanan bölgeye uygulanması gerektiğini belirterek, donma işleminin ise 8-10 dakika arasında gerçekleştiğini belirtti. Yıldız, donma işleminin ardından uygulanan bölgeye istenilen işlemin yapılabileceğine dikkat çekti.

"İhracat kalemi olacak"

Türkiye'de denemelerin başladığını kaydeden Yıldız, bir yıl içinde ürünün Türkiye'nin en önemli ihracat kalemlerinden biri olacağını sözlerine ekledi.

Ürünün tüm denemelerinin yapıldığını ve gerekli belgeleri aldığını ifade eden Yıldız, önlerinde süreçte ticarileşip, ürünün satışına başlayacaklarını kaydetti.