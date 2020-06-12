Kırık şişe ile doktoru ağır yaralayan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Kırık şişe ile doktoru ağır yaralayan zanlı tutuklandı

Maçka Parkı'nda bir doktoru kırık içki şişesi ile yaralayan zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Maçka Parkı'nda bir doktoru kırık içki şişesi ile yaralayan zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Dün saat 19.00 sıralarında Maçka Parkı'nda psikiyatri doktoru Süleyman Dönmezler tartıştığı Emrah D. tarafından kırık içki şişesi ile boğazından ve vücudunun farklı yerlerinden yaralanmıştı. Olay yerinden kaçan zanlı, polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürülmüştü. Buradaki işlemlerinin ardından Emrah D., Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilerek nöbetçi savcıya ifade vermişti. Nöbetçi savcılık tarafından ifadesi alınan zanlı Emrah D. 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan sevk edildiği Sulh Ceza Mahkemesi'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan Emrah D. hakkında yapılan incelemelerde kasten yaralama suçundan 5, mala zarar verme suçundan 1, trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan 1 adet suç kaydı olduğu tespit edilmişti. (İHA)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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