Kırıkhan'a Büyükşehir Eli Değiyor
7 dakika önce
Hatay Büyükşehir Belediyesi, bu çalışmaların bittiği yerlerdeki üstyapı çalışmalarını da aralıksız sürdürüyor.
Son olarak Kırıkhan'ın Mimar Sinan Mahallesi'nde asfalt serim çalışması gerçekleştiren HBB Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini ve en kısa sürede tamamlanacağını ifade etti.
Çalışmalarının tamamının sona erdikten sonra yol çizgilerinin de çekileceğini ifade eden Büyükşehir yetkilileri, yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarının artarak devam edeceğinin altını çizdi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 02:13 Kaynak: Bültenler
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bahçeli ile Görüşüp Meclis Başkanlığı Seçimi ile İlgili Adımları Atacağız
Erdoğan'ın Açıklaması Sonrası İş Bankası Hisseleri Düştü
Metrobüste Astronot Kıyafeti Giyen Vatandaş Görenleri Şaşkına Çevirdi
Erdoğan'dan Gıda Fiyatlarına Müdahale Sinyali: Tanzim Satış Yapabiliriz