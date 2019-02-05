Kırıkhan'a Büyükşehir Eli Değiyor

Son olarak Kırıkhan'ın Mimar Sinan Mahallesi'nde asfalt serim çalışması gerçekleştiren HBB Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini ve en kısa sürede tamamlanacağını ifade etti.

Çalışmalarının tamamının sona erdikten sonra yol çizgilerinin de çekileceğini ifade eden Büyükşehir yetkilileri, yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarının artarak devam edeceğinin altını çizdi.