Son Dakika Haberleri: Kırıkhan'a Büyükşehir Eli Değiyor

Kırıkhan'a Büyükşehir Eli Değiyor

7 dakika önce

Hatay Büyükşehir Belediyesi, bu çalışmaların bittiği yerlerdeki üstyapı çalışmalarını da aralıksız sürdürüyor.

Kırıkhan'a Büyükşehir Eli Değiyor, System.String[]

Son olarak Kırıkhan'ın Mimar Sinan Mahallesi'nde asfalt serim çalışması gerçekleştiren HBB Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini ve en kısa sürede tamamlanacağını ifade etti.

Çalışmalarının tamamının sona erdikten sonra yol çizgilerinin de çekileceğini ifade eden Büyükşehir yetkilileri, yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarının artarak devam edeceğinin altını çizdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 02:13 Kaynak: Bültenler

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