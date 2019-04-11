Kırıkhan Belediye Başkanı Yavuz Göreve Başladı

AK Parti'den Kırıkhan Belediye Başkanı seçilen Ayhan Yavuz, mazbatasını alarak göreve başladı.

AK Parti'den Kırıkhan Belediye Başkanı seçilen Ayhan Yavuz, mazbatasını alarak göreve başladı.



31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde AK Parti'den Kırıkhan Belediye Başkanı seçilen Yavuz, düzenlenen törenle İlçe Seçim Kurulu Başkanı Murat Sarıkaya'dan mazbatasını aldı.



Kendisine destek veren herkese teşekkür eden Yavuz, tüm Kırıkhanlıların belediye başkanı olacağını söyledi.



Yavuz, zaman kaybetmeden işe koyulacaklarını ve hizmetlerinde ayrım yapmadan herkese eşit şekilde ulaştıracaklarını kaydetti.



Törene AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman ve belediye meclis üyeleri katıldı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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