Son Dakika Haberleri: Kırıkhan Belediye Başkanı Yavuz Göreve Başladı

Kırıkhan Belediye Başkanı Yavuz Göreve Başladı

1 saat önce

AK Parti'den Kırıkhan Belediye Başkanı seçilen Ayhan Yavuz, mazbatasını alarak göreve başladı.

Kırıkhan Belediye Başkanı Yavuz Göreve Başladı, System.String[]
AK Parti'den Kırıkhan Belediye Başkanı seçilen Ayhan Yavuz, mazbatasını alarak göreve başladı.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde AK Parti'den Kırıkhan Belediye Başkanı seçilen Yavuz, düzenlenen törenle İlçe Seçim Kurulu Başkanı Murat Sarıkaya'dan mazbatasını aldı.

Kendisine destek veren herkese teşekkür eden Yavuz, tüm Kırıkhanlıların belediye başkanı olacağını söyledi.

Yavuz, zaman kaybetmeden işe koyulacaklarını ve hizmetlerinde ayrım yapmadan herkese eşit şekilde ulaştıracaklarını kaydetti.

Törene AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman ve belediye meclis üyeleri katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 05:31 Kaynak: AA
Sarıkaya, Ayhan Yavuz, AK Parti, Kırıkhan, Güncel
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