Son Dakika Haberleri: Kırıkhan belediye meclisi'nden mehmetçiğe destek
Son Dakika Güncel Kırıkhan belediye meclisi'nden mehmetçiğe destek

Kırıkhan belediye meclisi'nden mehmetçiğe destek

7 dakika önce

Kırıkhan Belediye Meclisi'nden Mehmetçiğe destekKIRIKHAN Belediyesi Meclis üyeleri, Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Kırıkhan belediye meclisi'nden mehmetçiğe destek, System.String[]

Kırıkhan Belediye Meclisi'nden Mehmetçiğe destek

KIRIKHAN Belediyesi Meclis üyeleri, Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Mehmetçiğe destek maddesinin oylandığı meclis, saygı duruşunun ardından, İstiklal Marşı'nın ve Fatiha Suresi'nin okunması ile başladı. Meclis toplantısının açılış konuşması yapan Başkan Yavuz, Bütün dünyanın gözü ülkemizin üzerinde. Türkiye bu harekat ile ülkemizin gelecek yüz yılını güvence altına alacaktırö dedi.

Başkan Yavuz'un okuduğu gündem maddesi, oy birliğiyle kabul edildi.

Barış Pınarı Harekatı, Kırıkhan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 07:06 Kaynak: DHA
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