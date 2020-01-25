Kırıkhan Belediyesi'nde deprem sonrası kriz masası oluşturuldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırıkhan Belediyesi'nde deprem sonrası kriz masası oluşturuldu - Son Dakika

Kırıkhan Belediyesi'nde deprem sonrası kriz masası oluşturuldu

6 saat önce

Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, merkezi Elazığ Sivrice olan ve Hatay dahil olmak üzere çevre illerde de hissedilen derinliği 5 km ve 6,8 şiddetinde meydana gelen depremle ilgili belediye binasında yardım masası oluşturdu.

Kırıkhan Belediyesi'nde deprem sonrası kriz masası oluşturuldu, System.String[]

Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, merkezi Elazığ Sivrice olan ve Hatay dahil olmak üzere çevre illerde de hissedilen derinliği 5 km ve 6,8 şiddetinde meydana gelen depremle ilgili belediye binasında yardım masası oluşturdu.


Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Yavuz, geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, "Depremde hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet kederli ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetlerden korusun. Depremin Hatay ve Kırıkhan'ımızda da hissedilmesinin ardından Kırıkhan Kaymakamımız Zafer Karamehmetoğlu ile istişareli olarak Emniyet Müdürümüz Hasan Kılıç'la birlikte ilçemizi gezip incelemelerde bulunduk. Hamdolsun hiçbir can kaybı ve hasar oluşmamıştır. "Bir canda siz olun! Bir yardım eli de siz olun" düşüncesi ile Kırıkhan Belediyesi olarak deprem bölgesinde ki vatandaşlarımıza ulaştırılmak üzere belediye olarak battaniye, yorgan, kışlık elbise yardım kampanyasını başlatmış bulunmaktayız. Şuan itibariyle belediye binamızda görevli arkadaşlarımız yardımlarınız için hazır beklemektedir. Bütün vatandaşlarımızın yardımlarını bekliyoruz" diye konuştu. - HATAY

Kırıkhan Belediyesi, Kırıkhan, Deprem, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 11:32 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan deprem sonrası ilk açıklama: 22 kaybımız var
Deprem bölgesine giden Yusuf Güney, esnafa isyan etti: Adam fırsatçılıktan ölecek Beşiktaş'tan taraftarlarına Elazığ'daki deprem için yardım çağrısı Deprem kahini Dyson Lin'den İstanbul için kritik uyarı! Siyasilere çağrıda bulundu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2020 17:58:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kırıkhan Belediyesi'nde deprem sonrası kriz masası oluşturuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]