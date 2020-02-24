Kırıkhan Belediyesi'nden başarılı sporculara ödül - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kırıkhan Belediyesi'nden başarılı sporculara ödül - Son Dakika

Kırıkhan Belediyesi'nden başarılı sporculara ödül

7 saat önce

Kırıkhan Belediyesi Spor Kulübü bünyesinde bulunan başarılı sporcular altın ile ödüllendirildi19-23 Şubat tarihlerinde Antalya'da düzenlenen Ashihara Avrupa Şampiyonasında dereceye giren Kırıkhan Belediyesi Spor Kulübü bünyesinde bulunan sporcular Kırıkhan Belediye Meclis Salonunda...

Kırıkhan Belediyesi'nden başarılı sporculara ödül, System.String[]

Kırıkhan Belediyesi Spor Kulübü bünyesinde bulunan başarılı sporcular altın ile ödüllendirildi

19-23 Şubat tarihlerinde Antalya'da düzenlenen Ashihara Avrupa Şampiyonasında dereceye giren Kırıkhan Belediyesi Spor Kulübü bünyesinde bulunan sporcular Kırıkhan Belediye Meclis Salonunda düzenlenen törenle altın ile ödüllendirildi.

Törende konuşan Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, sporcularının şampiyonada 3 altın madalya elde ettiğini söyledi.

Kulüp sıralamasında 6 madalya ile Türkiye birincisi olduklarını aktaran Yavuz, "Bu bizim için bir başlangıç. Daha önce Türkiye Şampiyonasında başarılı olmuştuk, şimdi Avrupa Şampiyonasında başarılı olduk. İnşallah bu başarıların devamı gelecek." dedi.

Yavuz, sporcularından dünya ve Avrasya şampiyonluğu da beklediğini sözlerine ekledi.

Dereceye giren sporcular ise düzenlenen törenin ardından asker selamı vererek Mehmetçiğe selam yolladı.S

Kırıkhan Belediyesi, Kırıkhan, Antalya, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 02:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Soygun için girdiği poligonda, aynada kendisini gören hırsız panikle kaçtı
"Sende ölüm büyüsü var" deyip 4 kişiye cinsel saldırıda bulunan sanığa ibretlik ceza! Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayırseverlere derslik ve okul yapımı için bağışta bulunma çağrısı yaptı BM'den İdlib uyarısı: Bu bölgede gerçek bir kan gölü, sivil katliamı göreceğiz

Son Dakika Haberleri
20:30 Mesut Özil ve Amine Gülşe'nin bebeğinin cinsiyeti belli oldu
20:10 Can Yaman İtalya'da canlı yayına çıktı, programın reytingleri rekor kırdı
19:40 Setlere yeniden dönen Arda hatalarından pişman oldu: Artık eskisi gibi olacağım
17:06 Gaziosmanpaşa'da moda rüzgarı
16:51 Tuba Büyüküstün'ün makyajsız fotoğrafına övgü dolu yorumlar yağdı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2020 21:21:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kırıkhan Belediyesi'nden başarılı sporculara ödül - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]