Kırıkhan Belediyesi'nden çiçeklendirme ve ağaçlandırma çalışmaları - Son Dakika

Kırıkhan Belediyesi Park Bahçe Müdürlüğü 7 yıl içinde seralarında yetiştirdiği 16 milyon 500 bin kök çiçek ve fidanın dikimini gerçekleştirdi.

Kırıkhan- Reyhanlı, Antakya ve Hassa yolları üzerindeki refüjlerde kış çalışmalarına başlayan Kırıkhan Belediyesi Park Bahçe Müdürlüğü ekipleri, kendi yetiştirdiği mevsimlik çiçekler ve çeşitli türde ağaçlarla ilçenin giriş çıkışlarını daha yeşil hale getiriyor.

Kırıkhan Belediyesi Park Bahçe Müdürü Faruk Çeçen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekipler tarafından kentteki refüj ağında çiçeklendirme ve ağaçlandırma çalışması yaptıklarını söyledi.

Çevre yolu ve şehir içerisindeki yollarla birlikte toplam 30 kilometrelik refüj ağına sahip olduklarını ifade eden Çeçen, bu alanlarda çiçeklendirme çalışmalarını Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe Müdürlüğü ekipleriyle birlikte koordineli bir şekilde yaptıklarını belirtti.

Kırıkhan Belediyesi Üretim ve Peyzaj Sorumlusu Tekniker Ömrüm Bursa da 7 yıl önce çiçek ve ağaç üretmek için 500 metrekare olarak başladıkları serayı 2 dönüme çıkardıklarını söyledi.

Daha önce şehrin belli kısımlarında çiçek ektiklerini belirten Bursa, Şimdilerde ise her alanda çiçeklendirme çalışmasının yanında kurumların, sivil toplum kuruluşlarının ihtiyaçları doğrultusunda destek verdiklerini de sözlerine ekledi.