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Kırıkhan'da 13. Geleneksel Kavun Festivali

1 saat önce

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 13. Geleneksel Kavun Festivali düzenlendibKırıkhan Kaymakamlığı ve Kırıkhan Belediyesi tarafından 13. kez düzenlenen kavun festivalinde, en iyi 3 kavun üreticisine altın hediye edildi.

Kırıkhan'da 13. Geleneksel Kavun Festivali, System.String[]
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 13. Geleneksel Kavun Festivali düzenlendib
Kırıkhan Kaymakamlığı ve Kırıkhan Belediyesi tarafından 13. kez düzenlenen kavun festivalinde, en iyi 3 kavun üreticisine altın hediye edildi.

Yerel sanatçıların sahne aldığı festivalde konuşan Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, ilçede üretilen kavunun Kırıkhan ekonomisine değer kattığını söyledi.

Dünyada en önemli şeyin üretim olduğunu ifade eden Yavuz, "Bugün Türkiye'nin neresine giderseniz gidin Kırıkhan dediğinizde insanların aklına iki şey geliyor. Bunlardan biri kavun diğeri de dişçilik. Biz arkasından inşallah havucu ve ciğeri de getiriyoruz. Kırıkhan inşallah Türkiye'nin dört bir yanında markasıyla anılmaya devam edecek." diye konuştu.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Temizkan da ilçede kavun üretiminin ilk olarak 1975 yılında başladığını hatırlatarak, "Kavun son yıllarda Kırıkhan için stratejik bir ürün halini almıştır. İlçemizde genellikle ananas ve dalya çeşidi kavunlar yetiştirilmektedir." ifadelerini kullandı.

Festivale, AK Parti Hatay milletvekileri Hüseyin Yayman, Sabahat Özgürsoy Çelik ve Hüseyin Şanverdi, Kırıkhan Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu, İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Çolakoğlu ve vatandaşlar katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 10:34 Kaynak: AA
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