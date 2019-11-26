Son Dakika Haberleri: Kırıkhan'da 9 Kıbrıs gazisine madalya verildi
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Kırıkhan'da 9 Kıbrıs gazisine madalya verildi

6 saat önce

Hatay'ın Kırıkhan ilcesinde, Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 9 gaziye madalya takdim edildi.

Kırıkhan'da 9 Kıbrıs gazisine madalya verildi, System.String[]

Hatay'ın Kırıkhan ilcesinde, Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 9 gaziye madalya takdim edildi.

Kırıkhan Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu, Kaymakamlık Toplantı Salonunda düzenlenen törende, şehit ve gazilerin vatan toprağı için canlarını ortaya koyduğunu söyledi.

Şehit ve gazilere minnettar olduklarını belirten Karamehmetoğlu, "Şimdiye kadar madalyasını almayan 9 Kıbrıs gazisine madalyalarını taktim ediyoruz. Memleketi vatan yapan tüm şehit ve gazilerimize minnettarız. Onlar değerli canlarını bu vatan, bayrak, bağımsızlığımız için ortaya koymuşlardır." dedi.

Kırıkhan Muharip Gaziler Derneği Başkanı Mehmet Yalçın ise evli olduğu sırada Kıbrıs Barış Harekatı'na katıldığı ve bu yüzden madalyasını eşi adına aldığını söyledi.

Konuşmaların ardından gazilere madalyaları verildi.

Kırıkhan, Kıbrıs, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 01:20 Kaynak: AA
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