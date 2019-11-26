Kırıkhan'da 9 Kıbrıs gazisine madalya verildi

Hatay'ın Kırıkhan ilcesinde, Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 9 gaziye madalya takdim edildi.

Kırıkhan Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu, Kaymakamlık Toplantı Salonunda düzenlenen törende, şehit ve gazilerin vatan toprağı için canlarını ortaya koyduğunu söyledi.

Şehit ve gazilere minnettar olduklarını belirten Karamehmetoğlu, "Şimdiye kadar madalyasını almayan 9 Kıbrıs gazisine madalyalarını taktim ediyoruz. Memleketi vatan yapan tüm şehit ve gazilerimize minnettarız. Onlar değerli canlarını bu vatan, bayrak, bağımsızlığımız için ortaya koymuşlardır." dedi.

Kırıkhan Muharip Gaziler Derneği Başkanı Mehmet Yalçın ise evli olduğu sırada Kıbrıs Barış Harekatı'na katıldığı ve bu yüzden madalyasını eşi adına aldığını söyledi.

Konuşmaların ardından gazilere madalyaları verildi.