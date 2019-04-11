Son Dakika Haberleri: Kırıkhan'da Ayhan Yavuz Mazbatasını Aldı

Kırıkhan'da Ayhan Yavuz Mazbatasını Aldı

22 dakika önce

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yerel seçimi kazanan AK Parti'li Ayhan Yavuz, mazbatasını aldı.

Kırıkhan'da Ayhan Yavuz Mazbatasını Aldı, System.String[]
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yerel seçimi kazanan AK Parti'li Ayhan Yavuz, mazbatasını aldı. Yavuz, "Bundan önce nasıl çalışmışsak, önümüzdeki dönemde de Kırıkhan'a yapılması gereken her şeyi yapacağız" dedi.

Yavuz, Kırıkhan Adliyesi'ne gelerek İlçe Seçim Kurulu Başkanı Murat Karakaya'dan mazbatasını aldı. Kaldıkları yerden ilçedeki çalışmalarına devam edeceklerini belirten Yavuz, "Çok yorucu bir tempoyla seçim yarışını sürdürdük ama bunun neticesinde seçimi kazandık. 10 aylık bir süre içerisinde nasıl çalışmışsak, önümüzdeki dönemde de Kırıkhan'a ne yapılması gerekiyorsa onu yapacağız" dedi.

Törene AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, AK Parti İlçe Başkanı Ömer Erdal Çelik, MHP İlçe Başkanı Hamza Çirinoğlu ve çok sayıda partili katıldı. - ADANA
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 12:31 Kaynak: İHA
Politika
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