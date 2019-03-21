Son Dakika Haberleri: Kırıkhan'da Başkan Savaş'a Sevgi Seli

Kırıkhan'da Başkan Savaş'a Sevgi Seli

1 saat önce

HBB Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, 20 Mart Çarşamba günü Kırıkhanlılarla bir araya geldi.

Kırıkhan'da Başkan Savaş'a Sevgi Seli, System.String[]

Başkan Savaş, İYİ Parti Kırıkhan Belediye Başkan Adayı Erhan Yavuzyılmaz ile birlikte Kırıkhan'ın mahallelerini ziyaret ederek yaklaşan yerel seçimler öncesinde vatandaşların desteğini istedi.

Günboyu süren mahalle ziyaretlerinin ardından Kurtuluş ve Barbaros mahallelerinde miting düzenleyen Başkan Savaş'a ilçe halkı yoğun ilgi gösterdi.7'den 70'e herkesin akın ettiği miting meydanlarından vatandaşlara seslenen Başkan Savaş, yerel seçimlerde oy kullanırken parti isimlerinin değil adayların tecrübesinin göz önünde bulundurulması gerektiğine dikkat çekti.

Kurtuluş Mahallesi'ne bir kurs merkezi kazandırma sözü veren Başkan Savaş, bu kursların vatandaşların meslek edinme sürecine büyük bir fayda sağladığının altını çizdi.

Başkan Savaş mitingte, Kırıkhan Vardı Petrol ve Kırıkhan Adliye Sarayı arasındaki bir arazide HATSU binası,kültür merkezi ve spor kompleksi inşa edileceğinin ve 75 dönümlük arazi üzerine Hatay'ın en büyük parkının ilçeye kazandırılacağının müjdesini verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 02:34 Kaynak: Bültenler

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