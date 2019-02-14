Kırıkhan'da Başkan Savaş Rüzgarı
7 dakika önce
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, 14 Şubat Perşembe günü Kırıkhan'da hemşehrileri ile bir araya geldi.
Kırıkhan Asmalı Kahve'de vatandaşlarla buluşan Başkan Savaş'a, Millet İttifakı'nın Kırıkhan Belediye Başkan Adayı Erhan Yavuzyılmaz da eşlik etti.
Hatay Büyükşehir Belediyesinin bugüne kadar Kırıkhan'a kazandırdığı projeleri anlatan Lütfü Savaş'a ilgi büyüktü. Daha sonra Hatay Muharip Gaziler Derneği Kırıkhan Temsilciliği'nde kahraman gazilerle bir araya gelen Başkan Savaş, Hatay'da, şanlı Türk bayrağının gölgesinde, bir arada yaşamaktan duyduğu memnuniyeti yineledi.
Aynı gün içerisinde Kırıkhan'da hizmet veren kooperatif başkan ve üyeleri ile de buluşan HBB Başkanı, kentte hayata geçirecekleri projeleri paylaştı.
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 03:49 Kaynak: Bültenler
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