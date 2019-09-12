Son Dakika Haberleri: Kırıkhan'da "Bu yolda hep beraberiz" etkinliği
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Kırıkhan'da "Bu yolda hep beraberiz" etkinliği

7 dakika önce

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde "Bu yolda hep beraberiz" etkinliği kapsamında öğrenciler trafik kuralları konulu el broşürü dağıttı.

Kırıkhan'da

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde "Bu yolda hep beraberiz" etkinliği kapsamında öğrenciler trafik kuralları konulu el broşürü dağıttı.

Kanatlı Caddesi üzerinde kaymakamlık, milli eğitim müdürlüğü ve emniyet müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte 3 okuldan yaklaşık 100 öğrenci trafik polisi ve öğretmenleri eşliğinde emniyet kemeri kullanımı, araç kullanırken telefon kullanmanın tehlikeli olduğu konulu el broşürü dağıttı.

Etkinliğin ardından ilçe kaymakamlığına geçen öğrencilere kaymakam Zafer Karamehmetoğlu tarafından çeşitli hediyeler verildi.

Kırıkhan, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 08:56 Kaynak: AA
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