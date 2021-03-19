Kırıkhan'da "Çanakkale 1915 Cumhuriyet Kütüphanesi" hizmete açıldı - Son Dakika

Kırıkhan'da "Çanakkale 1915 Cumhuriyet Kütüphanesi" hizmete açıldı
19.03.2021 12:09
Sarı Zeybekler Derneği ve Bağımsız Yazarlar ve Şairler Derneği (BAŞYAD) tarafından Kırıkhan'a yaptırılan "Çanakkale 1915 Cumhuriyet Kütüphanesi" hizmete açıldı.
Sarı Zeybekler Derneği ve Bağımsız Yazarlar ve Şairler Derneği (BAŞYAD) tarafından Kırıkhan'a yaptırılan "Çanakkale 1915 Cumhuriyet Kütüphanesi" hizmete açıldı.
Sarı Zeybekler Derneği Genel Başkanı Nevzat Kurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada Çanakkale Zaferi'nin 106. Yıldönümü nedeniyle her ay bir okulda Cumhuriyet Kütüphanesi oluşturmaya çalıştıklarını belirtti.
1915 kitabın bulunduğu kütüphanenin Kırıkhan için hayırlı olmasını dileyen Kurt, şu ana kadar 5 ilçeye kütüphane kazandırdıklarını, hedeflerinin ise 15 ilçeye kütüphane açmak olduğunu dile getirdi.
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