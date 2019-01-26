Kırıkhan'da Çöken Kanalizasyon Hattı Yenilendi
34 dakika önce
HATSU, eski altyapının oluşturduğu sorunları çözüme kavuşturmaya devam ediyor.
Altyapının önemli unsuru olan kanalizasyon hatlarında oluşan arızalara hızlı ve kontrollü bir şekilde müdahale edildiğini belirten Genel Müdürlük, Hatay genelinde oluşturulan motorize ekiplerin gece gündüz demeden kanalizasyon tıkanıklığı, parsel baca tamiri, yağmur ızgarası temizliği, kötü koku vb. gibi sorunlara yapılan müdahaleler sayesinde vatandaşların önemli derecede rahatladığını vurguladı.
Kırıkhan ilçesine bağlı Özyörük Mahallesi'nde bulunan kanalizasyon hattının eskiyerek işlevini yitirmesi üzerine çalışma başlatan İdare, 300'lük koruge borular ile 10 metre yeni kanalizasyon hattının döşendiğini ve 300'lük maşon kelepçeler kullanılarak bağlantıların yapıldığını aktardı.
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 12:01 Kaynak: Bültenler
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