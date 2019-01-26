Son Dakika Haberleri: Kırıkhan'da Çöken Kanalizasyon Hattı Yenilendi

Kırıkhan'da Çöken Kanalizasyon Hattı Yenilendi

34 dakika önce

HATSU, eski altyapının oluşturduğu sorunları çözüme kavuşturmaya devam ediyor.

Kırıkhan'da Çöken Kanalizasyon Hattı Yenilendi, System.String[]

Altyapının önemli unsuru olan kanalizasyon hatlarında oluşan arızalara hızlı ve kontrollü bir şekilde müdahale edildiğini belirten Genel Müdürlük, Hatay genelinde oluşturulan motorize ekiplerin gece gündüz demeden kanalizasyon tıkanıklığı, parsel baca tamiri, yağmur ızgarası temizliği, kötü koku vb. gibi sorunlara yapılan müdahaleler sayesinde vatandaşların önemli derecede rahatladığını vurguladı.

Kırıkhan ilçesine bağlı Özyörük Mahallesi'nde bulunan kanalizasyon hattının eskiyerek işlevini yitirmesi üzerine çalışma başlatan İdare, 300'lük koruge borular ile 10 metre yeni kanalizasyon hattının döşendiğini ve 300'lük maşon kelepçeler kullanılarak bağlantıların yapıldığını aktardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 12:01 Kaynak: Bültenler

Hatay, Kırıkhan, Güncel
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