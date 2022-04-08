Kırıkhan'da çöp konteynerlerini çalan baba oğul yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kırıkhan'da çöp konteynerlerini çalan baba oğul yakalandı

08.04.2022 12:59
Kırıkhan'da çöp konteynerlerini çalan baba oğul yakalandı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde belediyeye ait çöp konteynerlerini çaldığı iddiasıyla baba ve oğlu gözaltına alındı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde belediyeye ait çöp konteynerlerini çaldığı iddiasıyla baba ve oğlu gözaltına alındı.

Kırıkhan Belediyesi'ne ait çöp konteynerlarının çalınması üzerine polis ekipleri harekete geçti. Çevrede bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, iki kişinin çöp konteynerlerini at arabasına yükleyip götürdüklerini belirledi.

Ekipler yaklaşık 2 ay izini sürdükleri hırsızların çaldıkları çöp konteynerlerini Barbaros Mahallesi'nde bulunan evlerinde sakladıklarını tespit etti. Kırıkhan Belediyesi zabıta ekipleri evde bulunan çöp konteynerlerini çıkarttı.

Olayla ilgili M.H. ile oğlu C.H. gözaltına alındı. - HATAY

Kırıkhan'da çöp konteynerlerini çalan baba oğul yakalandı

YORUMLAR
500
Toroslar EDAŞ'tan kaçak elektrik kullanıma ilişkin açıklama Toroslar EDAŞ'tan kaçak elektrik kullanıma ilişkin açıklama Toroslar EDAŞ'tan Hatay'da çiftçilerin elektriğinin kesildiği iddiasına ilişkin açıklama Açıklaması Toroslar EDAŞ'tan Hatay'da çiftçilerin elektriğinin kesildiği iddiasına ilişkin açıklama Açıklaması

Kırıkhan Belediyesi, Kırıkhan, Polis, Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kırıkhan'da çöp konteynerlerini çalan baba oğul yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
12:53 Kendisine 7.5'ten 8 veren İmamoğlu'na Belediye Başkanı Yazıcı'dan gündem olacak sözler: 10 üzerinden sıfır veriyorum
12:42 Hırsızlık için girdiği evden engelli taklidi yaparak kaçmak istedi
12:39 Nagihan ve Nisa'nın "doping" tartışmasına eski yarışmacı Turabi'de katıldı: Survivor hatasız yaşamaya elverişli değildir
12:34 Pazar ziyaretinde bulunan İmamoğlu ve vatandaşın diyaloğu dikkat çekti: Güzel mi fiyatlar?
12:31 Ukrayna'da tren istasyonuna saldıran Rusya'dan akıl almaz savunma: Silahları vurduk
12:15 Sürü bir koyunu izledi, önce o atladı sonra geri kalanı: 45 koyun ve kuzu geçide atlayıp telef oldu
12:12 Derbi öncesi FB'li Mert Hakan'dan iddialı sözler: Galatasaray'a Kadıköy'den çıkış olmadığını göstereceğiz
12:06 Rusya, sivillerin tahliye için beklediği tren istasyonunu roketle vurdu! En az 30 kişi hayatını kaybetti
12:03 Oktay Kaynarca, canlandırdığı Süleyman Çakır karakterini ölüm yıldönümünde andı: Unutmayan sevenlerine baş sağlığı diliyorum
11:55 21 bin liralık sahur yemeğini savunan Savcı Sayan'ın paylaştığı faturadaki hata herkesin dikkatini çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2022 13:05:35. #1.13#
SON DAKİKA: Kırıkhan'da çöp konteynerlerini çalan baba oğul yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement