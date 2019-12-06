Son Dakika Haberleri: Kırıkhan'da define avcıları yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Kırıkhan'da define avcıları yakalandı - Son Dakika

Kırıkhan'da define avcıları yakalandı

6 saat önce

Hatay'da jandarma ekipleri, yol uygulamasında 1 adet dedektör ve 20 adet tarihi değeri olan sikke ele geçirdi.

Kırıkhan'da define avcıları yakalandı, System.String[]

Hatay'da jandarma ekipleri, yol uygulamasında 1 adet dedektör ve 20 adet tarihi değeri olan sikke ele geçirdi.


Edinilen bilgiye göre, Kırıkhan Jandarma Komutanlığı ekipleri aldıkları bir ihbar üzerine Kırıkhan karayolu Güzelce Mahallesi kavşağında yaptıkları yol uygulamasında bir aracı durdurarak arama yaptı. Araçta 1 adet dedektör ve 20 adet tarihi değeri olan geçmiş dönemlere ait sikke ele geçirildi. Araçta bulunan Ş.K. (49) ve A.R. (41) isimli şahıslar jandarma tarafından gözaltına alınarak adliyeşd sevk edildi. - HATAY

Kırıkhan, Jandarma, Hatay, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 05:47 Kaynak: İHA
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