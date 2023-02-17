KIRIKHAN'DA DEPREM KAYALARI YUVARLADI KÖYDEKİ 49 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika
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KIRIKHAN'DA DEPREM KAYALARI YUVARLADI KÖYDEKİ 49 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

17.02.2023 10:44

HATAY'ın Kırıkhan ilçesine bağlı Bektaşlı köyünde depremin etkisiyle dağdan kopan kayalar yuvarlanarak tek katlı evlerin üzerine düştü.

HATAY'ın Kırıkhan ilçesine bağlı Bektaşlı köyünde depremin etkisiyle dağdan kopan kayalar yuvarlanarak tek katlı evlerin üzerine düştü. Depremde yıkılan evlerde 49 kişi hayatını kaybetti. O anları anlatan Emine İlgen Çok kaya koptu. Komşularım panik yapıp kayalar yüzünden köyü terk etti. Herkes gitti biz kaldık. Ben de gitmek istedim korktum. Evler göçük altında kaldı dedi.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesine bağlı Bektaşlı köyünde depremin şiddeti kayaları dağlardan kopardı. Yuvarlanan kayalar, evlerin üzerine düştü. Kayaların altında kalmaktan son anda kurtulanlar köyü terk etti. 250 hanesi olan depremin yıktığı evlerde ise 49 kişi yaşamını yitirdi. Kayaların evlere girdiği köy havadan görüntülendi.

DAĞTAN TAŞLAR YUVARLANDI

Yaşananları anlatan Abdullah İlgen Eşimle uyuyorduk, sallantı olunca ayaklandım eşim artçı olduğunu sandı. Sarsıntı şiddetlenince kaçtım. Defalarca yere düştük. Her biri bir yana gitti. Bir yandan 15 kişi göçük altındaydı, diğer yandan burada enkazlar vardı. Herkes bildiği yere gitti. Evi dağa yakın olanlar, kaçtı. Dağdan taşlar yuvarlandı, dağ yarıldı. Bir eve ne lazımsa onlar lazım. Ne gelirse bereket versin deriz. Sağ çıkanlar oldu çok şükür dedi.

KAYALAR YÜZÜNDEN HERKES GİTTİ

Emine İlgen ise Kendimi pek anlatamıyorum. O gece ne olduğunu hiç hatırlamıyorum. Deprem olduğunu anlayınca kendimi korumaya çalıştım. Deprem beni balkona ve merdivenlere fırlattı. Çok kaya koptu. Komşularım panik yapıp kayalar yüzünden köyü terk etti. Herkes gitti biz kaldık. Ben de gitmek istedim korktum. Evler göçük altında kaldı. Burada tek ihtiyacımız ocak. Başka ihtiyacımız yok, her şeyimiz karşılandı. Allah razı olsun diye konuştu.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: KIRIKHAN'DA DEPREM KAYALARI YUVARLADI KÖYDEKİ 49 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika
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