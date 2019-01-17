Kırıkhan'da Devrilen Ağaçlar, Hasara Yol Açtı
1 saat önce
ÇUKUROVA Bölgesi'nde etkili olan yağışlar ve fırtına Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde de hayatı olumsuz etkiledi.
ÇUKUROVA Bölgesi'nde etkili olan yağışlar ve fırtına Hatay
'ın Kırıkhan
ilçesinde de hayatı olumsuz etkiledi.
Kırıkhan ilçesine bağlı Karadurmuşlu köyünde yumuşayan toprak ve fırtına nedeniyle birçok ağaç kökleriyle birlikte yerlerinden söküldü. Ağaçlar, mezarlık, okul, su deposu ve bazı evlerin üzerine devrildi. Üzerine ağaç devrilen mezar taşları kullanılamaz hale gelirken, bazı evlerin de çatıları çöktü. Büyük hasara yol açan yağış ve fırtınanın ardından vatandaşlar evlerini onarmaya başladı. - Hatay
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 05:19 Kaynak: DHA
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