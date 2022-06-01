Kırıkhan'da "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" kapsamında sergi açıldı

Kırıkhan ilçesinde "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" kapsamında sergi açılışı yapıldı.

???????Kırıkhan Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü iş birliği ile "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" dolayısıyla kursiyerler tarafından hazırlanan el emeği göz nuru ürünlerin yer aldığı serginin açılışı gerçekleştirildi.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Kazancı, Halk Eğitim Merkezi sergi salonunda gerçekleşen açılışta, 1 yılda el sanatları alanında 23 kursta 308 kursiyere eğitim verildiğini söyledi.

Kazancı, hedeflerinin önümüzdeki yıl daha fazla kursiyere ulaşmak olduğunu belirtti.

Açılışa Kaymakam Mahmuthan Arslan, Milli Eğitim Müdürü Cahit Ayazhan ve kursiyerler katıldı.

Program gitar kursu ve halk oyunları eğitimi alan öğrencilerin gösterisiyle son buldu.