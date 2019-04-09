Son Dakika Haberleri: Kırıkhan'da Hırsızlık Operasyonu: 6 Gözaltı

Kırıkhan'da Hırsızlık Operasyonu: 6 Gözaltı

58 dakika önce

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde düzenlenen hırsızlık operasyonunda 6 kişi yakalandı.

Kırıkhan'da Hırsızlık Operasyonu: 6 Gözaltı, System.String[]
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde düzenlenen hırsızlık operasyonunda 6 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Kırıkhan ilçesinde binaların giriş katları ve müstakil ikametlere girerek ziynet ve elektronik eşya çalan hırsızlara yönelik çalışma başlattı. Çeşitli adreslere yapılan operasyonlarda 6 kişi gözaltına alındı. Şahıslarla birlikte 9 adet cep telefonu, 1 adet tabanca, 1 adet uzay yolu bileklik, 1 adet altın küpe, 3 adet televizyon, 1 adet kılıç, 1'i yakut olmak üzere 57 adet değerli tespih ve 6,16 gram eroin ele geçirildi.

Şüpheliler M.A. (23), M.K. (30), K.A. (26), Y.G. (23), N.K. (17), Ö.K. (25) ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. - HATAY

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 12:28 Kaynak: İHA

Hatay, Kırıkhan, 3. Sayfa
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