Kırıkhan'da Hırsızlık Operasyonu: 6 Gözaltı
58 dakika önce
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde düzenlenen hırsızlık operasyonunda 6 kişi yakalandı.
Hatay
'ın Kırıkhan
ilçesinde düzenlenen hırsızlık operasyonunda 6 kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği
ekipleri, Kırıkhan ilçesinde binaların giriş katları ve müstakil ikametlere girerek ziynet ve elektronik eşya çalan hırsızlara yönelik çalışma başlattı. Çeşitli adreslere yapılan operasyonlarda 6 kişi gözaltına alındı. Şahıslarla birlikte 9 adet cep telefonu, 1 adet tabanca, 1 adet uzay yolu bileklik, 1 adet altın küpe, 3 adet televizyon, 1 adet kılıç, 1'i yakut olmak üzere 57 adet değerli tespih ve 6,16 gram eroin ele geçirildi.
Şüpheliler M.A. (23), M.K. (30), K.A. (26), Y.G. (23), N.K. (17), Ö.K. (25) ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. - HATAY
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 12:28 Kaynak: İHA
Otomotiv Devi Honda, 2021 Yılında Türkiye'de Üretimini Sonlandıracak
Korkunç Kaza Kamerada! Anne ile Oğlu Metrelerce Sürüklendi
Suriyeli Kadın Elleri ve Ayakları Bağlı Halde Ölü Bulundu
Rallici Burcu Çetinkaya, "Gücüm Yetmedi" Diyerek Başörtüsünü Çıkardığını Duyurdu