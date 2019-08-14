Kırıkhan'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
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Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Haber Yayın Tarihi: 14.08.2019 06:57 Kaynak: AA
Salih D'nin kullandığı 31 N 5269 plakalı otomobil ile Güler K. idaresindeki 01 VP 020 plakalı otomobil, Kurtlusoğuksu Mahallesi'nde çarpıştı.
Kazada yaralanan araçlardaki 5 kişi, Kırıkhan Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kaza nedeniyle aksayan ulaşım araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
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