Son Dakika Haberleri: Kırıkhan'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
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Kırıkhan'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

8 dakika önce

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Salih D'nin kullandığı 31 N 5269 plakalı otomobil ile Güler K. idaresindeki 01 VP 020 plakalı otomobil, Kurtlusoğuksu Mahallesi'nde çarpıştı.
Kazada yaralanan araçlardaki 5 kişi, Kırıkhan Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kaza nedeniyle aksayan ulaşım araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.08.2019 06:57 Kaynak: AA
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