Kırıkhan'da Kötü Koku Ve Tıkanıklık Sorunları İle Mücadele Sürüyor
13 dakika önce
HATSU, yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarında oluşan tıkanıklıklara hızlıca müdahale edildiğini ve detaylı bir şekilde temizlik yapılarak sorunların giderildiğini aktardı.
Kırıkhan İlçesine bağlı Fatih Mahallesi'nde yaşayan mahalle sakinleri tarafından bildirilen kötü koku ve tıkanıklık şikâyeti üzerine harekete geçilerek müdahale edildiğini belirten Genel Müdürlük, yapılan çalışma kapsamında hatları tıkayan taş parçaları, kum birikintileri ile katı atıkların temizlenerek tıkanıklıkların açıldığını açıkladı.
Kanalizasyon hattında biriken atıkların ve yağmursuyu hattını tıkayan taş vb. gibi sorunların önemine dikkat çeken HATSU, vatandaşların altyapıyı daha dikkatli ve duyarlı bir şekilde kullanmaları noktasında temennilerde bulundu.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 06:06 Kaynak: Bültenler
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