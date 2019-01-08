Son Dakika Haberleri: Kırıkhan'da Kötü Koku Ve Tıkanıklık Sorunları İle Mücadele Sürüyor

Kırıkhan'da Kötü Koku Ve Tıkanıklık Sorunları İle Mücadele Sürüyor

13 dakika önce

HATSU, yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarında oluşan tıkanıklıklara hızlıca müdahale edildiğini ve detaylı bir şekilde temizlik yapılarak sorunların giderildiğini aktardı.

Kırıkhan'da Kötü Koku Ve Tıkanıklık Sorunları İle Mücadele Sürüyor, System.String[]

Kırıkhan İlçesine bağlı Fatih Mahallesi'nde yaşayan mahalle sakinleri tarafından bildirilen kötü koku ve tıkanıklık şikâyeti üzerine harekete geçilerek müdahale edildiğini belirten Genel Müdürlük, yapılan çalışma kapsamında hatları tıkayan taş parçaları, kum birikintileri ile katı atıkların temizlenerek tıkanıklıkların açıldığını açıkladı.

Kanalizasyon hattında biriken atıkların ve yağmursuyu hattını tıkayan taş vb. gibi sorunların önemine dikkat çeken HATSU, vatandaşların altyapıyı daha dikkatli ve duyarlı bir şekilde kullanmaları noktasında temennilerde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 06:06 Kaynak: Bültenler

Fatih Mahallesi, Kırıkhan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye Şampiyonu Milli Sporcu, Mazot Çalarken Yakalandı Eski Kanada Başbakanı'ndan Trump'a Ağza Alınmayacak Küfür

Son Dakika! Beştepe'den ABD'ye Sert Yanıt: Türkiye'nin Güvenliği Pazarlık Konusu Değildir! Kaldırımda Yürüyen Adam, Zekice Bir Yöntemle Gaspçılardan Kurtuldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2019 18:19:27. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kırıkhan'da Kötü Koku Ve Tıkanıklık Sorunları İle Mücadele Sürüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]