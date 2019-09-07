Son Dakika Haberleri: Kırıkhan'da metruk binalar yıkılıyor
Son Dakika Güncel Haber

Kırıkhan'da metruk binalar yıkılıyor

24 dakika önce

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde metruk ve çökme tehlikesi bulunan harabe binalar Kırıkhan Kaymakamlığı ve Kırıkhan Belediyesi'nin ortak kararıyla yıkılıyor.

Kırıkhan'da metruk binalar yıkılıyor, System.String[]

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde metruk ve çökme tehlikesi bulunan harabe binalar Kırıkhan Kaymakamlığı ve Kırıkhan Belediyesi'nin ortak kararıyla yıkılıyor.


Kırıkhan Kaymakamlığı ve Kırıkhan Belediyesi'nin aldığı ortak karar doğrultusunda ilçe merkezindeki madde bağımlılığına ve kötü alışkanlıkların yayılmasına müsait durumdaki metruk, harabe ve çökme tehlikesi bulunan binalar Kırıkhan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ve İmar Müdürlüğü Kaçak İnşaat ekipleri tarafından bir bir yıkılıyor.


Kırıkhan Belediyesince konuya ilişkin yapılan açıklamada; "Kırıkhan Kaymakamlığı ve Kırıkhan Belediyesinin almış olduğu ortak karar doğrultusunda Kırıkhan ilçe merkezindeki eski, ekonomik ömrünü tamamlamış, çökme tehlikesi arz eden, ikamet edilmeyen, mal ve can kaybına neden olabilecek, aynı zamanda madde bağımlılığına yol açabilecek ve kötü alışkanlıkların kullanılmasına uygun, harabe durumdaki binalar alınan ortak karar doğrultusunda Kırıkhan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ve İmar Müdürlüğü Kaçak İnşaat ekipleri tarafından kontrollü olarak yıkılmaya başlandı ve yıkım çalışmaları aralıksız olarak devam edecek" denildi. - HATAY

Kırıkhan Belediyesi, Kırıkhan, Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 11:28 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İmamoğlu, Kaftancıoğlu'na verilen hapis cezasının üst mahkemede bozulacağına inandığını söyledi
Tuğçe'nin 25 günlük açlık orucu, ölümle noktalandı Zorunlu deprem sigortası tarifesine zam geldi Son Dakika: İmamoğlu'ndan "Sergilenen araçlardan dolayı hizmet aksadı mı?" sorusuna yanıt

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.9.2019 11:52:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kırıkhan'da metruk binalar yıkılıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]