Kırıkhan'da metruk binalar yıkılıyor

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde metruk ve çökme tehlikesi bulunan harabe binalar Kırıkhan Kaymakamlığı ve Kırıkhan Belediyesi'nin ortak kararıyla yıkılıyor.



Kırıkhan Kaymakamlığı ve Kırıkhan Belediyesi'nin aldığı ortak karar doğrultusunda ilçe merkezindeki madde bağımlılığına ve kötü alışkanlıkların yayılmasına müsait durumdaki metruk, harabe ve çökme tehlikesi bulunan binalar Kırıkhan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ve İmar Müdürlüğü Kaçak İnşaat ekipleri tarafından bir bir yıkılıyor.



Kırıkhan Belediyesince konuya ilişkin yapılan açıklamada; "Kırıkhan Kaymakamlığı ve Kırıkhan Belediyesinin almış olduğu ortak karar doğrultusunda Kırıkhan ilçe merkezindeki eski, ekonomik ömrünü tamamlamış, çökme tehlikesi arz eden, ikamet edilmeyen, mal ve can kaybına neden olabilecek, aynı zamanda madde bağımlılığına yol açabilecek ve kötü alışkanlıkların kullanılmasına uygun, harabe durumdaki binalar alınan ortak karar doğrultusunda Kırıkhan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ve İmar Müdürlüğü Kaçak İnşaat ekipleri tarafından kontrollü olarak yıkılmaya başlandı ve yıkım çalışmaları aralıksız olarak devam edecek" denildi. - HATAY