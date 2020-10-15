Kırıkhan'da motosiklet sürücülerine yönelik denetim yapıldı - Son Dakika

Kırıkhan'da motosiklet sürücülerine yönelik denetim yapıldı

15.10.2020 10:15
Kırıkhan'da motosiklet sürücülerine yönelik denetim yapıldı, System.String[]

Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafik güvenliğinin arttırılması çalışmaları kapsamında motosiklet denetimi gerçekleştirdi.

Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafik güvenliğinin arttırılması çalışmaları kapsamında motosiklet denetimi gerçekleştirdi.

Kentte farklı noktalarda yapılan denetimlerde sürücü ve yolcuların koruma başlığı kullanımı, araç plakalarının görünürlüğü, egzoz ve sürücü araç tescil belgeleri kontrol edildi.

Denetimde 8 motosiklet sürücüsüne 36 bin 14 lira para cezası uygulandı, ayrıca 6 motosiklet trafikten men edildi.

Emniyet Müdürlüğü, Kırıkhan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kırıkhan'da motosiklet sürücülerine yönelik denetim yapıldı - Son Dakika

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