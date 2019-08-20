Son Dakika Haberleri: Kırıkhan'da muayene bacaları bakımdan geçiyor
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Kırıkhan'da muayene bacaları bakımdan geçiyor

1 saat önce

HATSU, Kırıkhan ilçesinin muhtelif noktalarında kanalizasyon ana muayene bacalarında bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.

Kırıkhan'da muayene bacaları bakımdan geçiyor, System.String[]

İl genelinde oluşan altyapı problemlerini çözüme kavuşturma adına çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini belirten Genel Müdürlük, Kırıkhan ilçesine bağlı Özyörük Mahallesi'nin farklı noktalarında işlevini yitirmiş muayene bacalarında yenileme çalışması yapıldığını aktardı.

Ayrıca yol seviyesi altında veya üstünde kalan muayene bacalarının yol hizasına getirildiği bilgisini veren HATSU, yapılan çalışma sayesinde herhangi bir müdahale anında ana bacaların daha kolay tespit edileceğini ve ulaşımda herhangi sorun teşkil etmeyeceğini belirtti.

Kırıkhan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 11:28 Kaynak: Bültenler
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