Kırıkhan'da silah ticareti operasyonu - Son Dakika
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Kırıkhan'da silah ticareti operasyonu

6 saat önce

HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde silah ticareti yaptığı öne sürülen H.U., yakalanarak gözaltına alındı.

Kırıkhan'da silah ticareti operasyonu, System.String[]

HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde silah ticareti yaptığı öne sürülen H.U., yakalanarak gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan istihbari çalışmalar sonucu silah ticareti yaptığı öne sürülen H.U.'yu yakaladı. H.U.'nun evinde arama yapan ekipler, 5 adet 9 milimetre çapında tabanca ve bu tabancalara ait 5 adet şarjör ele geçirildi. Şüpheli H.U., gözaltına alındı.


Kırıkhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 04:27 Kaynak: DHA
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