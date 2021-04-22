Kırıkhan'da sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla denetim yapıldı - Son Dakika

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasında emniyet müdürlüğü ekipleri sıkı denetim gerçekleştirdi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında bugün saat 19.00'da başlayan ve 26 Nisan sabah saat 05.00'da bitecek olan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısı ile Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sıkı denetim gerçekleştirdi. Asayiş ve trafik ekipleri şehrin önemli noktalarında denetim gerçekleştirirken, yapılan denetim çalışmaları kapsamında trafiğe çıkan araçlar ve araç kullanıcılarının kısıtlamada izin belgelerinin kontrolü yapıldı.

Ekipler, belgeli bir şekilde mazereti olan vatandaşlara kolaylık sağlayarak, geçişlerine izin verirken, mazeret belgesi olmayan sürücüler ve araç içerisindeki vatandaşlara ise sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150 lira para cezası kesildi.

Denetim çalışmalarında izin belgesi olmayan vatandaşlara gerekli yasal prosedürler uygulandı. - HATAY