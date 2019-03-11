Son Dakika Haberleri: Kırıkhan'da Spor Salonu Açıldı

Kırıkhan'da Spor Salonu Açıldı

9 dakika önce

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde "Sporla gençlerin gelişimi ve sosyal uyum" projesi kapsamında, spor salonu hizmete açıldı.

Kırıkhan'da Spor Salonu Açıldı, System.String[]
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde "Sporla gençlerin gelişimi ve sosyal uyum" projesi kapsamında, spor salonu hizmete açıldı.

Almanya GİZ Derneği, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi ve Kırıkhan Belediyesi iş birliğiyle ilçeye bağlı Kurtuluş Mahallesi'nde 5 ay önce yapımına başlanan spor salonu tamamlandı.

Açılışta konuşma yapan Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, şimdiye kadar birçok projenin hayata geçirildiğini ve hiçbir zaman açılış yapmadıklarını söyledi.

"Bu açılışı önemsememizin sebebi çocuklarımızın geleceğine yatırım olması" diyen Yavuz, yarının Türkiye, Avrupa ve olimpiyat şampiyonlarının bu salondan çıkmasını umduklarını söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 05:30 Kaynak: AA

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