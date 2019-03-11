Kırıkhan'da Spor Salonu Açıldı
1 saat önce
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde "Sporla gençlerin gelişimi ve sosyal uyum" projesi kapsamında, spor salonu hizmete açıldı.
Hatay
'ın Kırıkhan
ilçesinde "Sporla gençlerin gelişimi ve sosyal uyum" projesi kapsamında, spor salonu hizmete açıldı. Almanya
GİZ Derneği, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi
ve Kırıkhan Belediyesi
iş birliğiyle ilçeye bağlı Kurtuluş Mahallesi'nde 5 ay önce yapımına başlanan spor salonu tamamlandı.
Açılışta konuşma yapan Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan
Yavuz, şimdiye kadar birçok projenin hayata geçirildiğini ve hiçbir zaman açılış yapmadıklarını söyledi.
"Bu açılışı önemsememizin sebebi çocuklarımızın geleceğine yatırım olması" diyen Yavuz, yarının Türkiye, Avrupa
ve olimpiyat şampiyonlarının bu salondan çıkmasını umduklarını söyledi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 07:29 Kaynak: AA
Dolarda Hareketli Anlar Yaşanıyor! İşte Güncel Rakamlar
Balık Tutmak İçin Çadır Kuran 5 Kişi, Karbonmonoksit Gazından Zehirlenerek Hayatını Kaybetti
ABD Başkanı Trump, Pentagon İçin Kongre'den 750 Milyar Dolar Talep Edecek
Ege Denizinde Korkutan Deprem