Kırıkhan'da şüpheli araçtan uyuşturucu çıktı - Son Dakika

Gözaltına alınan şahsın yapılan kimlik tespitinde tehdit-mala zarar verme, kasten öldürmeye teşebbüs olaylarının firari şüphelisi F.D. olduğu tespit edildi. - HATAY

Şüpheli şahsa ait evin çatı katında yapılan aramada, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek, bu silaha ait 6 adet dolu kartuş bulundu.

Alınan bilgiye göre, ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri, Dervişpaşa Caddesi üzerinde durumundan şüphelenilerek durdurulmak istenen bir araca "dur" ihtarında bulundu. İhtara uymayarak kaçan araç sürücüsü kısa kovalamaca sonucunda İskenderun Caddesi üzerinde terk edilmiş şekilde bulundu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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