Kırıkhan'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göne, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti ile mücadele kapsamında ilçe genelinde yapılan çalışmalarda, Alparslan Mahallesi'nde bulunan bir evde yapılan aramada banyo kısmında siyah poşetler içerisinde 496 plaka halinde 98 kilo 125 gram olan takoz esrar maddesi ele geçirildi.

Operasyonda yabancı uyruklu Z.H., N.A.A. ve M.E. gözaltına alındı. - HATAY