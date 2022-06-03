Kırıkhan'da uyuşturucu uygulaması - Son Dakika
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Kırıkhan'da uyuşturucu uygulaması

03.06.2022 14:10
Kırıkhan'da uyuşturucu uygulaması

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde polis ekiplerinin yaptığı uygulamada 309 şahıs, 123 araç kontrol edildi.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde polis ekiplerinin yaptığı uygulamada 309 şahıs, 123 araç kontrol edildi.

Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, Barbaros Mahallesinde 114 personel ile uygulama yaptı. Uygulamaya uyuşturucu arama köpeği "Alex" de katıldı.

Gerçekleşen Narko Alan Uygulamasında 309 şahıs kontrol edilirken, 4 şüpheliye çeşitli suçlardan adli işlem yapıldı. Ekipler, 123 aracı sorgularken, 6 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı, 4 araç trafikten men edildi.

Uygulamada yapılan aramalarda 3 adet captagon hap, 2,78 gram kubar esrar,1 adet tabanca, 10 adet fişek ele geçirildi. - HATAY

Kırıkhan'da uyuşturucu uygulaması
Kırıkhan'da uyuşturucu uygulaması
Kırıkhan'da uyuşturucu uygulaması
Kırıkhan'da uyuşturucu uygulaması
Kırıkhan'da uyuşturucu uygulaması

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Hisarcık, Kırıkhan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kırıkhan'da uyuşturucu uygulaması - Son Dakika


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